Умеров назначил нового заместителя: чем известен генерал «Марсель»

Кабинет Министров Украины по представлению министра обороны Рустема Умерова назначил заместителем министра обороны бригадного генерала юстиции Сергея Николаевича Мельника. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минобороны Украины.

Сергей Мельник. Фото: Министерство обороны Украины

Сергей Мельник (позывной "Марсель") родился 12 июля 1977 года в Винницкой области. В 1999 году окончил Харьковский военный университет, после чего приступил к карьере на руководящих должностях Военно-юридического факультета Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого. В 2009 году получил второе высшее образование.

С 1999 проходил службу на различных должностях в боевых бригадах Противовоздушной обороны.

С ноября 2019 занимал должность начальника Военно-юридического института Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

В 2022 году Сергей Мельник успешно закончил курсы высшего руководящего состава стратегического уровня (L-4) Национального университета обороны Украины.

С начала полномасштабного вторжения руководил обороной города Харькова.

Мельник является автором более 70 научных публикаций. Имеет почетное звание "Заслуженный работник образования Украины" и лауреат Государственной премии Украины в области образования.

В 2019 году находился в районе АТО (ООС) как советник по правовым вопросам командира оперативно-тактической группировки "Север", является участником боевых действий.

10 сентября 2021 года Сергей Мельник был назначен на должность начальника Харьковского гарнизона.

4 марта 2022 г. он получил воинское звание бригадного генерала юстиции.

В своем Telegram-канале Сергей Мельник поблагодарил Кабмин и министра обороны за "высокое доверие".

"Для меня честь работать в команде настоящих профессионалов, совместно строить современную армию и двигаться к победе над оккупантом", — говорится в сообщении.