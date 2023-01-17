Укрзализныця обещает еще в этом году в поездах вайфай: подробности

Об успешном завершении тестирований беспроводной Интернет-сети вайфай на базе технологии Starlink в поезде Интерсити рассказали в Укрализнице, пишут "Комментарии". "Позвонил из поезда по видеосвязи вице-премьер-министру Михаилу Федорову и поблагодарил за поддержку, - рассказывает председатель правления Укрзализныци Александр Камышин. — Мы партизанскими методами оборудовали Старлинками один поезд Интерсити и катали его на разных маршрутах более 100 дней".



Железнодорожники хотят обеспечить вайфай в Интерсити

По его словам, результаты тестирования имеют достаточно неплохой результат. Доступность Интернета через вайфай на маршруте 97%, а скорость – до 100 Мбит/с.

"Вице-премьер-министр Кубраков поставил нам задачу теперь развернуть пилот на все поезда Интерсити. До конца года задача будет выполнена", – добавляет Камышин.

Как ранее писали "Комментарии", Укрзализныця договорилась об отсрочке долга на два года Государственному предприятию реструктуризировали выплату по двум выпускам евроблигаций на сумму $895 млн. По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, отсрочка выплат по евробондам позволит "Укрзализныце" снизить нагрузку на ликвидность компании. Кроме того, успешная реструктуризация будет способствовать стабильной работе и непрерывной железнодорожной перевозке грузов и пассажиров.

Ранее "Комментарии" писали, что 13 ноября "Укрзализныця" в сотрудничестве с интернет-платформой United24 запустила благотворительный проект под названием "Билеты к победе". Он предусматривает возможность для граждан Украины приобрести билет на рейс из Киева в Луганск, Донецк, Симферополь, Мариуполь и недавно освобожденного Херсона, однако воспользоваться купленным билетом можно будет только после полной деоккупации городов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!