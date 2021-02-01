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Украину ждет новый карантин: Шмыгаль раскрыл подробности

Правительство изучит вопрос и примет решение

сегодня, 19:00
Автор:

Гриниченко Дима

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о возможном возвращении формата "адаптивного карантина" в ряде регионов Украины. Об этом он сказал во время селекторного совещания с президентом Зеленским, передает пресс-служба Офиса Президента.

Украину ждет новый карантин: Шмыгаль раскрыл подробности

Карантин. Фото: Google

По словам Шмыгаля, аналитика показывает, что в ряде украинских регионов можно ослабить карантинные ограничения. Показатели заболеваемости коронавирусом позволяют рассматривать варианты перехода к "желтой" и "зеленой" зоне в некоторых областях.

Глава правительства сказал, что Кабмин изучит этот вопрос более тщательно и примет соответствующее решение. 

Премьер-министр также заявил, что в Украине стремительно снижается количество больных коронавирусом людей. 

Показатель активных больных снизился ниже 200 тысяч. 

В то же время Шмыгаль признал тот факт, что украинцы стали меньше обращаться к врачам и делать ПЦР-тесты.

Он отметил, что люди занимаются самолечением и обращаются к врачу только в случае тяжелого течения болезни.

С 8 по 25 января 2021 года в Украине действовал жесткий карантин с закрытием развлекательных заведений, кафе и ресторанов.

Ранее такие ограничения действовали весной 2020 года на протяжении нескольких месяцев. Тогда работали только продуктовые магазины и аптеки. Общественный транспорт и междугороднее сообщение были полностью остановлены.

Денис Шмыгаль занимает пост премьер-министра Украины с марта 2020 года. Также он был главой Ивано-Франковской ОГА. Перед приходом в политику был топ-менеджером компании ДТЭК олигарха Рината Ахметова.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, когда в Украине начнется вакцинация от коронавируса.

Также читайте о том, что на вакцинацию можно будет записаться в режиме онлайн.


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/uryad-maye-chitko-poyasniti-lyudyam-yak-zapisuvatisya-na-vak-66317
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