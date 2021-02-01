Украину ждет новый карантин: Шмыгаль раскрыл подробности

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Гриниченко Дима
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о возможном возвращении формата "адаптивного карантина" в ряде регионов Украины. Об этом он сказал во время селекторного совещания с президентом Зеленским, передает пресс-служба Офиса Президента.
Карантин. Фото: Google
По словам Шмыгаля, аналитика показывает, что в ряде украинских регионов можно ослабить карантинные ограничения. Показатели заболеваемости коронавирусом позволяют рассматривать варианты перехода к "желтой" и "зеленой" зоне в некоторых областях.
Глава правительства сказал, что Кабмин изучит этот вопрос более тщательно и примет соответствующее решение.
Премьер-министр также заявил, что в Украине стремительно снижается количество больных коронавирусом людей.
Показатель активных больных снизился ниже 200 тысяч.
В то же время Шмыгаль признал тот факт, что украинцы стали меньше обращаться к врачам и делать ПЦР-тесты.
Он отметил, что люди занимаются самолечением и обращаются к врачу только в случае тяжелого течения болезни.
С 8 по 25 января 2021 года в Украине действовал жесткий карантин с закрытием развлекательных заведений, кафе и ресторанов.
Ранее такие ограничения действовали весной 2020 года на протяжении нескольких месяцев. Тогда работали только продуктовые магазины и аптеки. Общественный транспорт и междугороднее сообщение были полностью остановлены.
Денис Шмыгаль занимает пост премьер-министра Украины с марта 2020 года. Также он был главой Ивано-Франковской ОГА. Перед приходом в политику был топ-менеджером компании ДТЭК олигарха Рината Ахметова.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, когда в Украине начнется вакцинация от коронавируса.
Также читайте о том, что на вакцинацию можно будет записаться в режиме онлайн.
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