Украинцам придется вернуть «тысячу Зеленского»: Шмигаль сделал настораживающее заявление

Выплаты в размере 1 тысячи грн в рамках "Зимней еподдержки" могут получать граждане, остающиеся в Украине. Если помощь оформил человек за границей, деньги придется вернуть государству. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Тысяча Зеленского. Фото из открытых источников

Глава правительства пояснил, что соответствующие органы проведут детальный аудит и узнают, кто воспользовался госпомощью и на каких основаниях.

"Людей, которые оформляют "поддержку" из-за границы, может быть мало. Но мы все проверим, и такие люди, как уже было в предыдущие разы, будут возвращать средства. Поэтому мы рекомендуем не злоупотреблять этими вещами", — высказался премьер.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что, когда человек подает заявку на получение выплаты, то автоматически подтверждает, что находится в Украине. В то же время, государство пытается следить за этим процессом.

Стоит напомнить, "Зимняя еподдержка" — это за программа, которая появилась по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, который предложил таким образом поддержать украинцев в сложный период зимой. 1 тысяча грн выплачивается только раз гражданам, живущим в Украине. Оформить выплату можно до конца февраля 2025 года, а потратить – до конца года. Выплата предназначена не только взрослым, но и детям. Один из родителей сможет заказать выплату на свой счет для каждого своего ребенка через "Действие".

Читайте также на портале "Комментарии" – более 12 млн. украинцев подали заявки на получение тысячи гривен в рамках программы "Зимняя еподдержка". 11,5 млн человек уже получили свои выплаты, из них более 3,3 млн – в 2025 году. Об этом сообщает 21 января портал "Комментарии" со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Инициированная президентом Владимиром Зеленским "Зимняя еподдержка" уже дает результаты, которые испытывают миллионы наших граждан", – утверждает премьер.

Глава Кабмина добавил, что около 70 тысяч молодых украинцев уже присоединились к программе "Книга", и первым участникам уже перечислили средства на покупку книг на украинском языке.



