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Украинцам обещают индексировать пенсии

Несмотря на сложный военный бюджет, все же пенсионерам обещают повысить выплаты

сегодня, 21:29
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Автор:

Моесеенко Валентина

Из-за достаточно сложного бюджета 2023 года повышение минимальной зарплаты, прожиточного минимума, социальных выплат заморожено. Обещают в Кабмине только индексировать пенсии, пишут "Комментарии".

Украинцам обещают индексировать пенсии

В новом году пенсионеры получат большие выплаты

Тем не менее чиновники не говорят, какой будет индексация. Обещают определиться после того, как подведут финансовые итоги 2022 года. По итогам уходящего года инфляция в Украине составит примерно 30%. Собственно, чтобы граждане не потеряли свои доходы, им именно на такую сумму должны их индексировать. Однако пенсию никогда не индексируют на цифру инфляции. Процент этот всегда гораздо скромнее.

Согласно закону, величина ежегодной индексации пенсии, которая проводится в марте, равна сумме двух слагаемых. Первое слагаемое – это половина прироста средней зарплаты за предыдущие три года в процентах. В настоящее время этот показатель составляет 14%. Следовательно, в 2023 году одним из слагаемых должно было быть 7%. Второе слагаемое равно половине инфляции за предыдущий год. То есть в нашем случае, половине от 30% или 15%. Таким образом, величина индексации пенсии должна в следующем году составлять 22%. Но будет ли она такой, пока никто не скажет. Скорее всего – не будет.

Повысят выплаты только тем пенсионерам, которые имеют полный страховой стаж (т.е. 30 лет женщины и 35 лет мужчины). Кроме того, при расчете величины индексации берется за основу не та выплата, которую сейчас получает пенсионер, а расчетная пенсия. А она во многих случаях не дотягивает даже тысячи гривен. То есть размер индексации получается невысокий. Согласно закону, индексация не должна быть ниже 100 гривен. Очевидно для большинства в 2023 году его ограничат этими 100 гривнами.

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