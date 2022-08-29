Украина уже не хочет ПДЧ в НАТО – в Кабмине заявили о новом стремлении

Дата 24 февраля кардинально изменила обстоятельства и теперь Украина потенциально не стремится к получению Плану действий по членству в НАТО. Теперь цель Украины одна – это полноценное членство в Североатлантическом альянсе. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "Европейской правде" заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

Чиновница отметила, что, если бы Украине предложили ПДЧ до полномасштабного вторжения России, то Киев был бы доволен таким решением. Сегодня же предложение ПДЧ в рамках НАТО будет равнозначно решению Бухарестского саммита 2008 года.

По ее словам, анализ соответствия украинского сектора безопасности и обороны и других структур стандартам НАТО показал, что Украина де-факто уже внедрила очень много практик Альянса. Кроме того, украинские военные сейчас приобретают уникальный опыт боевых действий, которого нет у военных союзников НАТО.

"То есть только членство? – Только членство", – ответила Ольга Стефанишина.

По словам Стефанишиной, Украина рано или поздно обязательно станет членом НАТО – "если НАТО будет существовать до того момента, когда будет такое окно возможностей".

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