Украина стала еще на шаг ближе членству в ЕС: Кабмин принял важное решение

Правительство Украины сделало еще один шаг для европейской интеграции. Кабмин принял решение, которое необходимо для открытия первого кластера в предвступительных переговорах Украины и ЕС. Об этом у себя в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Членство Украины в ЕС. Фото из открытых источников

В среду, 14 мая, Кабинет министров утвердил Дорожные карты, которые нужны для открытия первого кластера переговоров по вступлению Украины в ЕС. Дорожные карты касаются сферы верховенства права, реформы государственного управления и функционирования демократических институтов.

"Они полностью соответствуют международным обязательствам Украины, нашим стратегическим и программным документам", — уточнил глава правительства.

Денис Шмыгаль также проинформировал, что Кабмин одобрил переговорную позицию по первому кластеру переговоров "Основы процесса вступления в ЕС".

Премьер подчеркнул, что цели Украины остаются неизменными – в этом году открыть переговоры по всем шести переговорным кластерам, а после завершения войны стать неотъемлемой частью ЕС.

Читайте также на портале "Комментарии" — официальный Брюссель ищет все возможные пути, чтобы начать переговоры с Украиной о вступлении несмотря на сопротивление Будапешта. Об этом говорится в публикации "Bloomberg".

По данным источников агентства, некоторые страны ЕС на прошлой неделе предложили Еврокомиссии изучить варианты обхода венгерского вето. Венгрия объясняет свою позицию, ссылаясь на неуступчивую позицию Киева по ситуации с венгерским меньшинством в Украине. Хотя в декабре 2023 года страна сняла вето после разблокировки средств ЕС, теперь она вновь препятствует прогрессу. По мнению депутатов, одиозный премьер Венгрии Виктор Орбан использует идею "национальных консультаций", чтобы полностью заблокировать процесс.



