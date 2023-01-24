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Украина инициирует финансовый Рамштайн: детали

Встреча в новом формате состоится до конца недели

сегодня, 16:45
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Автор:

Давиденко Евгения

На текущей неделе должно состояться заседание Секретариата координационной платформы доноров для поддержки Украины или так называемый финансовый "Рамштайн". Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на официальную страницу Кабинета министров.

Украина инициирует финансовый Рамштайн: детали

Фото: https://www.polskieradio.pl


Как рассказал во время правительственного заседания 24 января премьер-министр Денис Шмигаль, инициатива будет действовать в трех основных направлениях: краткосрочная и долгосрочная поддержка Украины, международное финансирование и координация реформ и развития частного сектора. В формате финансового "Рамштайна", по аналогии с военным, объединяющим министров оборонных ведомств стран-партнеров, будут сотрудничать Украина, страны ЕС и G7, МВФ, ЕИБ, ЕБРР, ОЭСР и другие международные финансовые организации.


Кроме того, продолжил Шмыгаль, Украина сотрудничает с международными партнерами по наращиванию поставок автотрансформаторов, распределительных устройств, генераторов и другого оборудования, необходимого в условиях дефицита электроэнергии.


"Совместно разрабатываем новые инструменты поддержки тех домохозяйств, которые стремятся установить альтернативные источники энергии, – отметил он. — Стремимся увеличить импорт электроэнергии из Европы. Скоро будем иметь для этого большие технические возможности. Ожидаем партнеров финансовой поддержки этой инициативы".


Денис Шмигаль также анонсировал встречу энергетического "Рамштайна".


По его словам, новые платформы призваны помочь украинскому правительству в решении приоритетных задач.


"Первое — это полноценное финансирование всех критических расходов, особенно касающихся проектов восстановления. Вторая задача — успешное прохождение отопительного сезона и сохранение целостности нашей энергосистемы", — пояснил глава Кабинета Министров.


Ранее в колонке для иноСМИ министр финансов Сергей Марченко отметил, что заявленной на 2023 год финансовой помощи Украине не хватит, ведь война продолжается, нанося все большие убытки. Поэтому Киев нуждается в платформе, которая бы оперативно реагировала на новые вызовы, возникающие перед экономикой.




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