Украина и США готовы в Вашингтоне начать обсуждение соглашения о недрах: что говорят в Кабмине

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Кравцев Сергей
Уже завтра, 11 апреля, Украина и США в Вашингтоне проведут технические консультации по соглашению о полезных ископаемых. Как передает портал "Комментарии", об этом во время пресс-конференции в Брюсселе рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Соглашение об ископаемых из США. Фото: из открытых источников
Вице-премьер отметила, технические консультации пройдут при участии команд Министерств юстиции и экономики Украины.
В частности Ольга Стефанишина подчеркнула, что ничто в будущем соглашении не может быть предметом переговоров с Украиной, что способно "подорвать действующие обязательства, которые имеет Киев, в том числе финансовые, в рамках европейской программы макрофинансовой помощи Украине со стороны МВФ".
Читайте также на портале "Комментарии" — соглашение по редкоземам, вокруг которого в последнее время разворачивается столько шума, также может быть использовано российской стороной для подтверждения нарратива о том, что Запад использует Украину в собственных интересах, не беспокоясь об украинском суверенитете. То есть Путин и его пропагандисты могут начать еще активнее взывать о внешнем управлении Украиной, намекая, что даже природные ископаемые, которые есть на территории Украины, уже не принадлежат украинскому народу. Об этом в эксклюзивном комментарии нашему порталу рассказала эксперт Украинского института политики Ева Антоненко.
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