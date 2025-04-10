Украина и США готовы в Вашингтоне начать обсуждение соглашения о недрах: что говорят в Кабмине

Уже завтра, 11 апреля, Украина и США в Вашингтоне проведут технические консультации по соглашению о полезных ископаемых. Как передает портал "Комментарии", об этом во время пресс-конференции в Брюсселе рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Соглашение об ископаемых из США. Фото: из открытых источников

Вице-премьер отметила, технические консультации пройдут при участии команд Министерств юстиции и экономики Украины.

"Я не в состоянии рассматривать какие-то детали, потому что встреча будет только завтра, но я смогу прокомментировать завтра", — заявила она.

В частности Ольга Стефанишина подчеркнула, что ничто в будущем соглашении не может быть предметом переговоров с Украиной, что способно "подорвать действующие обязательства, которые имеет Киев, в том числе финансовые, в рамках европейской программы макрофинансовой помощи Украине со стороны МВФ".

Читайте также на портале "Комментарии" — соглашение по редкоземам, вокруг которого в последнее время разворачивается столько шума, также может быть использовано российской стороной для подтверждения нарратива о том, что Запад использует Украину в собственных интересах, не беспокоясь об украинском суверенитете. То есть Путин и его пропагандисты могут начать еще активнее взывать о внешнем управлении Украиной, намекая, что даже природные ископаемые, которые есть на территории Украины, уже не принадлежат украинскому народу. Об этом в эксклюзивном комментарии нашему порталу рассказала эксперт Украинского института политики Ева Антоненко.

"Именно поэтому очень важно, чтобы Украина на всех уровнях защищала свои интересы, ведь это соглашение также может быть использовано российской стороной", – предупреждает эксперт.



