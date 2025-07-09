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Тонкий намек на нового премьера: кто возглавит делегацию Украины в Риме вместо Шмыгаля

На фоне слухов о перезагрузке Кабмина Свириденко возглавит делегацию Украины в Риме

9 июля 2025, 08:25
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Кравцев Сергей

Делегацию Украины для участия в Конференции по вопросам восстановления Украины, которая пройдет в Риме 10-11 июля, возглавит первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в распоряжении президента.

Тонкий намек на нового премьера: кто возглавит делегацию Украины в Риме вместо Шмыгаля

Юлия Свириденко. Фото: из открытых источников

В распоряжении Юлия Свириденко названа главой делегации. Действующего премьер-министра Дениса Шмыгаля в списке нет.

В делегацию также входят министры Герман Галущенко, Виталий Коваль, Алексей Кулеба, Сергей Марченко, Андрей Сибига, Герман Сметанин, Ольга Стефанишина, Николай Точицкий, Рустем Умеров, Михаил Федоров.

В последние дни в ряде СМИ и анонимных телеграмм-каналах появились различные слухи о предстоящих перестановках в Кабинете министров. В частности, Юлию Свириденко называют самым вероятным кандидатом на пост нового премьера.

Стоит отметить, в эксклюзивном интервью нашему порталу руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович заявил, что последние события, связанные с возможным изменением Кабмина, – это как раз история о том, когда глава ОП Андрей Ермак хочет поставить на должность премьер-министра свою собственную креатуру. Потому что Шмыгаль, при всей его бессубъектности, такой кандидатурой в действительности не является. Не исключено, что такой креатурой как раз и может стать Юлия Свириденко.

"Там, конечно, есть вопросы относительно кейса Чернышова, потому что не очень похоже, что Чернышова кто-то хотел свалить именно из Офиса президента. Напротив Офис президента фактически его прикрыл и дал ему возможность оставаться на должности и заниматься вопросами, связанными с уголовным делом, которое против него открыто, но по вопросам Кабинета министров, по вопросам того же Буданова или других назначений роль Ермака здесь сложно недооценить или переоценить", – отметил эксперт.




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Источник: https://www.president.gov.ua/documents/942025-rp-55641?fbclid=IwY2xjawLaLwhleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFhNEdoQllwOTZoVFlSY1dhAR6fRvZcECd7jTn9jFk5Xaleti3RncWFp1BksoN_1UBshm93_fcUv8t-Xcxb0Q_aem_DRT4DWRFbre0P_tEBg6-OA
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