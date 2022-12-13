Теперь все будет автоматизировано: Федоров раскрыл подробности реформы градостроительства

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Кравцев Сергей
Законопроект №5655 о реформе градостроительства позволит на уровне закона убрать чиновников от принятия решений, автоматизируя их на основании прозрачных алгоритмов и проверки данных в других реестрах и кадастрах. Как информирует портал "Комментарии", об этом пишет издание "РБК-Украина", ссылаясь на заявление вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Facebook.
Михаил Федоров. Фото: из открытых источников
Он также отметил, что, по оценкам международных партнеров, только эти инструменты уже дают 11,1 млрд грн антикоррупционного и экономического эффекта в год.
Также, по словам министра, если ни в одном из документов не будет возникать вопросов – будет происходить автоматическая регистрация заявки, без какого-либо контакта с чиновниками.
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