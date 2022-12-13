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Теперь все будет автоматизировано: Федоров раскрыл подробности реформы градостроительства

Михаил Федоров поддержал реформу градостроительства

сегодня, 11:52
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Автор:

Кравцев Сергей

Законопроект №5655 о реформе градостроительства позволит на уровне закона убрать чиновников от принятия решений, автоматизируя их на основании прозрачных алгоритмов и проверки данных в других реестрах и кадастрах. Как информирует портал "Комментарии", об этом пишет издание "РБК-Украина", ссылаясь на заявление вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Facebook.

Теперь все будет автоматизировано: Федоров раскрыл подробности реформы градостроительства

Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

"Сфера строительства – уникальный пример настоящей цифровой реформы. Благодаря экспериментам Кабинета Министров Украины большинство услуг по началу строительства и ввода в эксплуатацию предоставляются онлайн через портал "Действие". Вся же бумажная документация постепенно переводится в электронную в единой системе", — написал Федоров.

Он также отметил, что, по оценкам международных партнеров, только эти инструменты уже дают 11,1 млрд грн антикоррупционного и экономического эффекта в год.

Также, по словам министра, если ни в одном из документов не будет возникать вопросов – будет происходить автоматическая регистрация заявки, без какого-либо контакта с чиновниками.

"Спасибо инициаторке законопроекта Елене Шуляк, нашим партнерам из Минрегион/Мининфраструктуры, Денису Шмыгалю, Александру Кубракову, Алексею Чернышеву, TAPAS Project/Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах (USAID/UK aid), которые создавали Единую государственную электронную систему" , – резюмировал он.

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/fedorov-pidtrimav-reformu-mistobuduvannya-1670914997.html
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