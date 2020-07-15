Степанов рассказал, продлят ли карантин в Украине на август

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Елена Волкова
МОЗ Украины готовит проект постановления, согласно которому карантинные ограничения в нашей стране продлятся не менее месяца. Изменятся и условия для адаптивного карантина в регионах. Об этом в интервью “РБК-Украина” сообщил глава министерства Максим Степанов.
Говоря о планах правительства на следующую неделю, министр сказал, что с учетом данной эпидемиологической ситуации в Украине обойтись без карантина в августе не получится.
"У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать", - ответил Максим Степанов.
Как ранее сообщали “Комментарии”, адаптивный карантин, который в Украине действует до 31 июля, может быть продлен на длительное время. Есть предположение, что при таких показателях инфицирования, которые сейчас наблюдаются в столице, адаптивный карантин в Киеве может быть продлен на полтора года.
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