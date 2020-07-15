kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 15.07.2020

BTC/USD

9215.90

ETH/USD

239.07

LTC/USD

43.30

НБУ 15.07.2020

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика кабмин Степанов рассказал, продлят ли карантин в Украине на август
commentss НОВОСТИ Все новости

Степанов рассказал, продлят ли карантин в Украине на август

Глава МОЗ Украины Максим Степанов анонсировал изменение условий адаптивного карантина в регионах

сегодня, 09:21
Автор:

Елена Волкова
Степанов рассказал, продлят ли карантин в Украине на август

МОЗ Украины готовит проект постановления, согласно которому карантинные ограничения в нашей стране продлятся не менее месяца. Изменятся и условия для адаптивного карантина в регионах. Об этом в интервью “РБК-Украина” сообщил глава министерства Максим Степанов.

Говоря о планах правительства на следующую неделю, министр сказал, что с учетом данной эпидемиологической ситуации в Украине обойтись без карантина в августе не получится.  

"У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать", - ответил Максим Степанов.

Как ранее сообщали “Комментарии”, адаптивный карантин, который в Украине действует до 31 июля, может быть продлен на длительное время. Есть предположение, что при таких показателях инфицирования, которые сейчас наблюдаются в столице, адаптивный карантин в Киеве может быть продлен на полтора года

Также мы писали, что ресторан "Велюр" нардепа Тищенко опять нарушил правила карантина. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!