США выделили безвозвратный грант Украине: о какой сумме идет речь и на что пойдут деньги

Украина получила 3,9 миллиарда долларов безвозвратного гранта от США через Всемирный банк. Данные средства будут направлены на зарплаты и социальные пособия. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

"Эти средства помогут в финансировании приоритетных расходов бюджета как зарплаты учителей, медиков и спасателей, социальных пособий", — отметил глава правительства.

Как отметил украинский премьер-министр, это первый транш прямой бюджетной поддержки Соединенных Штатов в 2024 году. В целом, Украина в этом году получит от США 7,8 миллиарда долларов прямой бюджетной помощи.

По словам Дениса Шмыгаля, это позволит Украине с уверенностью пройти данный финансовый период.

"Спасибо Соединенным Штатам и Всемирному банку за высокий уровень внимания и поддержки, которая укрепляет нашу устойчивость в противодействии варварской российской агрессии", — подытожил Денис Шмыгаль.

Прямая бюджетная поддержка от США с февраля 2022 достигла почти $27 млрд. Весь объем поддержки направлен в госбюджет Украины в форме грантов.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр финансов Сергей Марченко считает справедливым шагом повышать налоги во время войны, ради финансирования Сил обороны. Он отметил, что не так уж много граждан исправно платят налоги. Поэтому решения пересматривать в правительстве не собираются. Об этом Марченко заявил в интервью РБК-Украина.

Министр отметил, сейчас в основном государственный сектор выплачивает "белые" зарплаты, с которых удерживаются официальные налоги. При этом он отметил, что часть граждан не платит НДФЛ, военный сбор и ЕСВ, выбирая минимальную зарплату или оформляя ФЛП.



