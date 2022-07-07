Среди политиков и бизнесменов звучат предложения пригласить Джонсона на должность премьера Украины

7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе в отставку с поста руководителя правительства. В речи британский политик подчеркнул, что его страна продолжит поддерживать Украину, невзирая на кадровые перестановки. Также известно, что Джонсон будет исполнять обязанности премьера до октября.

Борис Джонсон, фото из Twitter

Владелец медиа-холдинга Комментарии Виктор Гольдский предложил пригласить политика на должность премьер-министра Украины. Ведь Борис Джонсон завоевал доверие украинцев горячей и искренней поддержкой нашего государства в борьбе с российским агрессором. С другой стороны, он имеет авторитет на международной арене и опыт работы в политике.

"Мы же приглашаем в члены наблюдательных советов стратегических предприятий иностранных граждан. Мы же разрешаем людям с несколькими гражданствами руководить государственными предприятиями Украины. Почему мы не можем пригласить друга Украины, профессионала своего дела и авторитетного политика на должность премьер-министра Украины? Тогда у иностранных партнеров не останется сомнений, что экономическая помощь, которую они оказывают нашей стране, будет распределена прозрачно и по назначению", — подчеркивает Виктор Гольдский.

Министр инфраструктуры 2016-2019 годов Владимир Омелян также высказал идею по приглашению британца в Украину:



"Чем Джонсон хуже Саакашвили? Да и если именно он приведет нас в ЕС и НАТО — это будет еще один отличный пример британского юмора. Над предложением Джонсону, от которого он не сможет отказаться, у нас есть время подумать до осени", — написал политик.

Как писал портал "Комментарии", владелец медиа-холдинга Комментарии призвал международное сообщество и иностранный бизнес инвестировать в Украину и не упускать уникальный шанс приумножить капитал.





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