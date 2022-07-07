Среди политиков и бизнесменов звучат предложения пригласить Джонсона на должность премьера Украины

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Козлова Альбіна
7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе в отставку с поста руководителя правительства. В речи британский политик подчеркнул, что его страна продолжит поддерживать Украину, невзирая на кадровые перестановки. Также известно, что Джонсон будет исполнять обязанности премьера до октября.
Борис Джонсон, фото из Twitter
Владелец медиа-холдинга Комментарии Виктор Гольдский предложил пригласить политика на должность премьер-министра Украины. Ведь Борис Джонсон завоевал доверие украинцев горячей и искренней поддержкой нашего государства в борьбе с российским агрессором. С другой стороны, он имеет авторитет на международной арене и опыт работы в политике.
Министр инфраструктуры 2016-2019 годов Владимир Омелян также высказал идею по приглашению британца в Украину:
Как писал портал "Комментарии", владелец медиа-холдинга Комментарии призвал международное сообщество и иностранный бизнес инвестировать в Украину и не упускать уникальный шанс приумножить капитал.
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