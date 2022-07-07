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Среди политиков и бизнесменов звучат предложения пригласить Джонсона на должность премьера Украины

В политических и бизнес-кругах выдвинули идею сделать британцу предложение занять руководящий пост в украинском правительстве

сегодня, 17:10
Автор:

Козлова Альбіна
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7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе в отставку с поста руководителя правительства. В речи британский политик подчеркнул, что его страна продолжит поддерживать Украину, невзирая на кадровые перестановки. Также известно, что Джонсон будет исполнять обязанности премьера до октября.

Среди политиков и бизнесменов звучат предложения пригласить Джонсона на должность премьера Украины

Борис Джонсон, фото из Twitter

Владелец медиа-холдинга Комментарии Виктор Гольдский предложил пригласить политика на должность премьер-министра Украины. Ведь Борис Джонсон завоевал доверие украинцев горячей и искренней поддержкой нашего государства в борьбе с российским агрессором. С другой стороны, он имеет авторитет на международной арене и опыт работы в политике.

"Мы же приглашаем в члены наблюдательных советов стратегических предприятий иностранных граждан. Мы же разрешаем людям с несколькими гражданствами руководить государственными предприятиями Украины. Почему мы не можем пригласить друга Украины, профессионала своего дела и авторитетного политика на должность премьер-министра Украины? Тогда у иностранных партнеров не останется сомнений, что экономическая помощь, которую они оказывают нашей стране, будет распределена прозрачно и по назначению", — подчеркивает Виктор Гольдский.

Министр инфраструктуры 2016-2019 годов Владимир Омелян также высказал идею по приглашению британца в Украину:

"Чем Джонсон хуже Саакашвили? Да и если именно он приведет нас в ЕС и НАТО — это будет еще один отличный пример британского юмора. Над предложением Джонсону, от которого он не сможет отказаться, у нас есть время подумать до осени", — написал политик.

Как писал портал "Комментарии", владелец медиа-холдинга Комментарии призвал международное сообщество и иностранный бизнес инвестировать в Украину и не упускать уникальный шанс приумножить капитал.




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Источник: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0bact5z84nBDdYrKNyJWGMKXiWTcu4F8pn6X4BtRawoskkdHNwewnWLoLRWRqrUtMl&id=100010926570654
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