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Смогут ли украинские дети лечиться в Ватикане

В Украину прибудет Апостольский нунций монсеньор Висвальдас Кульбокас

сегодня, 18:45
Автор:

Козлова Альбіна

При благоприятных условиях в сентябре между Украиной и Ватиканом подпишут Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, что позволит лечить украинских детей в ватиканской больнице. Об этом сообщают в пресс-службе Кабинета министров.

Смогут ли украинские дети лечиться в Ватикане

Премьер Шмыгаль и госсекретарь Святого Престола, фото Кабмин

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, он надеется на такое развитие событий, ведь подписание Меморандума ждали семь лет. Глава правительства встретился с государственным секретарем Святого Престола, кардиналом Пьетро Паролином.

Известно, что заключение Меморандума между Министерством здравоохранения Украины и педиатрической больницей "Младенец Иисус" в Ватикане уже на финишной прямой. Украинская сторона направила в Ватикан обновленный проект Меморандума еще в июле.

Представитель Украины скоро поедет в Ватикан, а в Украину прибудет Апостольский нунций монсеньор Висвальдас Кульбокас. Апольський нунций — это постоянный дипломатический представитель Папы Римского в других государствах.

По словам премьера, обмен послами с Ватиканом будет способствовать углублению отношений между странами и сотрудничеству не только в области здравоохранения, но и в сфере культуры, в частности, между музеями.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил Его Святейшество, Папу Римского Франциска посетить Украину. Последний раз Папа Римский посещал Украину 20 лет назад.

Отметим, что педиатрическая больница "Младенец Иисус" — это одна из крупнейших и самых современных педиатрических научно-исследовательских центров в Европе, где хирурги проводят уникальные операции, в том числе и по трансплантации. На базе больницы проводятся научные исследования по поиску эффективного лечения онкологии, онкогематологии и других болезней.

Некоторые больные украинские дети уже проходили там лечение. Однако Меморандум расширит возможности для сотрудничества с этим современным научно-исследовательским центром в Италии.

Как писал портал "Комментарии", Папа Римский призвал людей прививаться от коронавируса.


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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/premyer-ministr-ukrayini-obgovoriv-iz-derzhsekretarem-svyatogo-prestolu-pogliblennya-spivpraci-v-gumanitarnij-sferi
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