Украина в этом году будет вынуждена импортировать большой объем газа из Европы. Ситуация непростая, но в Кабмине все-таки надеются, что дефицита зимой не будет. Такое заявление в ходе выступления в парламенте сделал министр энергетики Герман Галущенко.

Газ. Фото: из открытых источников

"Из-за ударов по добыче газа, по хранилищам ситуация очень сложная, действительно сложная... Безусловно в этом году будем импортировать гораздо больше газа", — отметил украинский министр.

По его словам, минимальный объем импортного газа, который будет закачан в хранилища Украины – это 4,6 млрд кубометров. По его словам, на сегодня законтрактовано 2,9 млрд кубометров "именно импортного газа, который будет закачан в хранилища". Эти контракты подтверждены финансово.

В то же время Герман Галущенко заявил, что опасности дефицита газа нет.

"Газом мы будем обязательно обеспечены в том объеме, в котором будет необходимо для прохождения отопительного сезона", — сказал он.

Герман Галущенко отметил, газа будет достаточно для населения, бизнеса и генерации электроэнергии.

По его словам, медийная кампания о том, что украинцы якобы замерзнут зимой, не имеет под собой оснований.

Читайте также на портале "Комментарии" — Европейский Союз должен быть открыт для возобновления импорта российского природного газа в будущем. Это будет возможно, если между Россией и Украиной будет достигнуто мирное соглашение. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала госсекретарь Австрии по энергетике Элизабет Цехетнер, сообщает Reuters.

Также издание "Комментарии" сообщало – в 2025 году в Украине возникла серьезная проблема с газом. Эксперты предупреждали о возможном повышении тарифов на газ, введении графиков отключения голубого топлива и т.д.



