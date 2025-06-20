Ситуация очень тревожная: будет ли Украина с газом этой зимой

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украина в этом году будет вынуждена импортировать большой объем газа из Европы. Ситуация непростая, но в Кабмине все-таки надеются, что дефицита зимой не будет. Такое заявление в ходе выступления в парламенте сделал министр энергетики Герман Галущенко.
Газ. Фото: из открытых источников
По его словам, минимальный объем импортного газа, который будет закачан в хранилища Украины – это 4,6 млрд кубометров. По его словам, на сегодня законтрактовано 2,9 млрд кубометров "именно импортного газа, который будет закачан в хранилища". Эти контракты подтверждены финансово.
В то же время Герман Галущенко заявил, что опасности дефицита газа нет.
Герман Галущенко отметил, газа будет достаточно для населения, бизнеса и генерации электроэнергии.
По его словам, медийная кампания о том, что украинцы якобы замерзнут зимой, не имеет под собой оснований.
Читайте также на портале "Комментарии" — Европейский Союз должен быть открыт для возобновления импорта российского природного газа в будущем. Это будет возможно, если между Россией и Украиной будет достигнуто мирное соглашение. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала госсекретарь Австрии по энергетике Элизабет Цехетнер, сообщает Reuters.
Также издание "Комментарии" сообщало – в 2025 году в Украине возникла серьезная проблема с газом. Эксперты предупреждали о возможном повышении тарифов на газ, введении графиков отключения голубого топлива и т.д.
Новости