Штрафы за нарушение правил дорожного движения: какие изменения предлагает Кабмин
commentss НОВОСТИ Все новости

Штрафы за нарушение правил дорожного движения: какие изменения предлагает Кабмин

В Украине могут увеличить сроки оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения

8 августа 2025, 12:36
Автор:
Кравцев Сергей

Правительство предлагает увеличить сроки оплаты штрафов за автомобильные нарушения, зафиксированные на камеры, с 10 до 15 дней. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в законопроекте (№ 13614), зарегистрированном на сайте парламента.

Штрафы за нарушение правил дорожного движения: какие изменения предлагает Кабмин

Штрафы для водителей. Фото: из открытых источников

Отмечается, что текущие сроки для добровольной уплаты штрафов по этим нарушениям (10 дней) короче, чем за другие административные правонарушения (15 дней), из-за чего нарушители нередко просрочивают оплату. А по истечении этого срока размер штрафа уже удваивается.

"Исходя из этого, правонарушитель имеет крайне короткий срок для уплаты штрафа. В связи с этим нередки случаи незначительной просрочки такой уплаты, что... влечет взыскание уже двойного размера штрафа. В результате увеличивается количество постановлений, которые обжалуются", — говорится в тексте документа.

Кроме этого, при неуплате штрафа в прописанный термин, срок принудительного исполнения постановления сейчас составляет 30 дней, тогда как согласно закону "Об исполнительном производстве" этот срок больше – три месяца.

Таким образом, законопроектом предлагается растянуть срок добровольной уплаты штрафа с 10 до 15 дней, а также срок принудительного исполнения постановления с 1 до 3 месяцев.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские власти готовятся ввести новый механизм давления на тех, кто избегает военного учета или не реагирует на вызовы в ТЦК и СП. В частности, речь идет о временном изъятии водительских удостоверений. Соответствующий законопроект №8082 уже получил одобрение профильного Комитета Верховной Рады по транспорту и инфраструктуре и рекомендован к рассмотрению в первом чтении.

Однако на практике этот механизм почти не применяется. Причины – бюрократические затруднения, сложность исполнения судебных решений и недостаточная координация между судами, ТЦК и правоохранительными органами.




Источник: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/57024
