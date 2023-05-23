Шмыгалю забросили непонимание интересов бизнеса - СМИ

Несмотря на ряд вызовов, которые есть у предпринимателей, в правительстве не хотят их решать или преднамеренно предлагают решения, которые почти не влияют на развитие экономики и являются скорее очковтирательством. Как сообщает портал "Комментарии", издание "Дело" собрало примеры такой “рассинхронизации”.

Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников

В качестве инициатив, выдвигаемых правительством, но мало на что влияющих, авторы называют заявленную недавно реформу дерегуляции – уменьшение количества разрешительных документов и процедур для бизнеса. Издание отмечает, что многие звучащие в медиа идеи об упрощениях — это лишь предложения межведомственной рабочей группы, и правительство Шмыгаля поддерживает далеко не все из них. Кроме того, степень влияния некоторых ликвидированных разрешений на реальную экономику мизерна.

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"К примеру, в марте Кабмин отменил выдачу голограмм на компакт-диски. Среди других важных предложений — отказ от разрешения Госземагентства на экспорт картографической продукции или от разрешения на занятие целительством (народной медициной)”, — говорится в материале.

На самом же деле целый ряд проблем остаются нерешенными, отмечают авторы. В частности, ключевой является проблематика бронирования критического количества работников от мобилизации для обеспечения функционирования предприятий. Журналисты напоминают, что еще в конце лета прошлого года бизнес поддержал предложение Минцифры о проекте "командировки" (выезд за границу в обмен на залог), но Денис Шмыгаль лично заблокировал эту инициативу. Новый порядок, принятый правительством в январе этого года, тоже работает с перебоями.

"Еще в начале мая в Европейской бизнес ассоциации заявляли , что несмотря на формальные сдвиги — на практике чиновники все еще "маринуют" списки предпринимателей неделями. По данным ЕБА, у более чем 80% компаний, являющихся их членами, есть попавшие под мобилизацию работники, у половины компаний забрали каждого десятого работника. У некоторых в армию забирают до 40% всех сотрудников, что реально парализует бизнес”, – отмечают журналисты. Особенно критична ситуация у малого и среднего бизнеса.

Среди других вызовов — возвращение с 1 июля в полном объеме штрафов и проверок для бизнеса, усиление таможенного контроля, проблематика необоснованного блокирования налоговых накладных, все связанные с коррупционными рисками.

Кроме перечисленных, вызовами для бизнеса все еще большой уровень теневой экономики, в частности, рынок нелегального табака составляет рекордные 22%. При этом на легальный бизнес накладываются все новые обязательства по стандартизации упаковки и другим изменениям в продуктовую линейку, переоборудование производственных линий, дополнительных инвестиций и т.д.

"Также предприниматели обеспокоены рядом регуляторных инициатив, которые "с головой" перекроют анонсированные "ослабления" программы дерегуляции. К примеру, правительство и депутаты рассматривают возможность создания новых коррупционных схем в сфере защиты прав потребителей через создание общественного союза Союз общественных объединений потребителей" и Комиссии по вопросам внесудебного разрешения споров, которые будут иметь возможность проводить дополнительные проверки бизнеса, налагать штрафы, проводить обязательные платные учения для предпринимателей и т.д. молочной отрасли, блокируется работа Госликслужбы, что негативно отражается на деятельности фармрынка и обеспечении населения лекарствами", — говорится в материале.

“Очевидно, что в отсутствие заметных экономических успехов, Денису Шмыгалю и его правительству хочется показывать хоть какую-то видимость деятельности. Впрочем, вместо придумывать мифические задачи, которые сводятся к мелкому крючковничеству, Кабмину следовало бы по-настоящему сверить часы с реальным бизнесом, который платит налоги, создает рабочие места и привлекает инвестиции во время войны”, — резюмирует издание.



