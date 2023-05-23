Шмыгалю забросили непонимание интересов бизнеса - СМИ

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Кравцев Сергей
Несмотря на ряд вызовов, которые есть у предпринимателей, в правительстве не хотят их решать или преднамеренно предлагают решения, которые почти не влияют на развитие экономики и являются скорее очковтирательством. Как сообщает портал "Комментарии", издание "Дело" собрало примеры такой “рассинхронизации”.
Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников
В качестве инициатив, выдвигаемых правительством, но мало на что влияющих, авторы называют заявленную недавно реформу дерегуляции – уменьшение количества разрешительных документов и процедур для бизнеса. Издание отмечает, что многие звучащие в медиа идеи об упрощениях — это лишь предложения межведомственной рабочей группы, и правительство Шмыгаля поддерживает далеко не все из них. Кроме того, степень влияния некоторых ликвидированных разрешений на реальную экономику мизерна.
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На самом же деле целый ряд проблем остаются нерешенными, отмечают авторы. В частности, ключевой является проблематика бронирования критического количества работников от мобилизации для обеспечения функционирования предприятий. Журналисты напоминают, что еще в конце лета прошлого года бизнес поддержал предложение Минцифры о проекте "командировки" (выезд за границу в обмен на залог), но Денис Шмыгаль лично заблокировал эту инициативу. Новый порядок, принятый правительством в январе этого года, тоже работает с перебоями.
Среди других вызовов — возвращение с 1 июля в полном объеме штрафов и проверок для бизнеса, усиление таможенного контроля, проблематика необоснованного блокирования налоговых накладных, все связанные с коррупционными рисками.
Кроме перечисленных, вызовами для бизнеса все еще большой уровень теневой экономики, в частности, рынок нелегального табака составляет рекордные 22%. При этом на легальный бизнес накладываются все новые обязательства по стандартизации упаковки и другим изменениям в продуктовую линейку, переоборудование производственных линий, дополнительных инвестиций и т.д.
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