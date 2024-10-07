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Кравцев Сергей
Украина не собирается продлевать транзитное соглашение с Россией по истечении срока ее действия. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников
Денис Шмыгаль подчеркнул, что соглашение об ассоциации с ЕС обязывает Украину обеспечивать надежную поставку нефти и газа в европейские страны. Однако Украина не готова сотрудничать с Россией, не планирует этого делать и не будет продлевать соглашение с ней.
Читайте на портале "Комментарии" — пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о решении не продлевать контракт с РФ о транзите российского газа через украинские территории. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
В ходе пресс-конференции 27 августа Владимир Зеленский заявил, что "договор с Россией никто продлевать не будет, здесь мы поставили точку". Таким образом, после 31 декабря 2024 года российский газ не будет транспортироваться в Европу через Украину. Спикер Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что такие сообщения вредят ЕС.
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