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Шмыгаль поставил окончательную точку в истории о транзите российского газа по территории Украины

Глава правительства возразил переговоры о продолжении транзита российского газа

сегодня, 15:32
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Кравцев Сергей

Украина не собирается продлевать транзитное соглашение с Россией по истечении срока ее действия. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль поставил окончательную точку в истории о транзите российского газа по территории Украины

Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников

"Стратегическая цель Украины – наложить санкции на российскую газовую молекулу, избавить кремль от доходов от продажи углеводородов, за которые агрессор финансирует войну. Мы призываем все страны Европы к полному отказу от нефти и газа из РФ", – отметил руководитель украинского правительства.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что соглашение об ассоциации с ЕС обязывает Украину обеспечивать надежную поставку нефти и газа в европейские страны. Однако Украина не готова сотрудничать с Россией, не планирует этого делать и не будет продлевать соглашение с ней.

Читайте на портале "Комментарии" — пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о решении не продлевать контракт с РФ о транзите российского газа через украинские территории. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В ходе пресс-конференции 27 августа Владимир Зеленский заявил, что "договор с Россией никто продлевать не будет, здесь мы поставили точку". Таким образом, после 31 декабря 2024 года российский газ не будет транспортироваться в Европу через Украину. Спикер Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что такие сообщения вредят ЕС.

"Безусловно, такие решения украинской стороны нанесут серьезный ущерб интересам европейских потребителей… им придется платить гораздо больше, делая этим свою промышленность менее конкурентоспособной", — сказал Песков.




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