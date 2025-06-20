Шмыгаль отреагировал на скандал с выездом министра Чернышова за границу

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль прокомментировал выезд за границу вице-премьер-министра национального единства Алексея Чернышова на фоне коррупционного скандала вокруг него. В частности, отвечая на вопросы депутатов по этому поводу на Часе вопросов к правительству в Верховной Раде, Шмыгаль отметил, что министр Чернышов находится в плановой командировке.

Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников

"Соответствующие документы по командировке подписаны до конца этой недели", — подчеркнул Шмыгаль.

Ранее журналист-расследователь Михаил Ткач отмечал, что НАБУ и САП на прошлой неделе задержали двух соратников Чернышова, один из которых был уже у границы. Речь идет о бывшем госсекретаре Минрегиона Василии Володине и бывшем советнике министра Максиме Горбатюке. По информации издания УП, около месяца назад у Чернышова были проведены обыски, а на момент вручения подозрений соратникам он оказался в командировке за границей.

Читайте также на портале "Комментарии" — аналитики КМИС поинтересовались у украинцев о справедливом наказании для коррупционеров. Как оказалось, конфискация имущества и срок в тюрьме имеют определяющее значение.

Если имеет место конфискация имущества и 10 лет реального срока, 74-80% будут считать приговор справедливым независимо от продолжительности рассмотрения. Также большинство (58-62%) независимо от рассмотрения будут готовы воспринять как справедливый приговор с конфискацией имущества и 3 годами тюрьмы.

В случае всех остальных случаев, где нет конфискации или нет реального срока, менее половины украинцев считают приговор справедливым. Например, даже в случае 10 лет тюрьмы при коротком (6 месяцев) рассмотрении, но без конфискации, уже 46% будут считать приговор справедливым (и 49% — несправедливым).



