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Шмыгаль оптимистично описал перспективы вступления Украины в Евросоюз

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал об инициативах, которые Кабмин готовит для ускорения евроинтеграции

сегодня, 18:53
Автор:

Екатерина Белоброва
Шмыгаль оптимистично описал перспективы вступления Украины в Евросоюз

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство готовит ряд инициатив, которые должны вывести отношения Украины и ЕС "на новый уровень".  Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Так, глава правительства подчеркнул, что его министры видят Украину в процессе экономического и политического продвижения в сторону интеграции с Евросоюзом.

"Мы готовим ряд взаимовыгодных инициатив, которые должны вывести отношения Украины и ЕС на новый уровень. Украина остается надежным и прогнозируемым торговым партнером", - отметил Шмыгаль.

Премьер также отметил, что Украина открыта торгово-экономического сотрудничества на мировых рынках.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине превышен критический уровень пандемии  коронавируса.  Ранее в Министерстве   здравоохранения Украины объяснили что показатель в 60 больных на 100 тысяч населения был принят для проведения внешнего независимого тестирования. И даже с увеличением заболеваемости жесткий карантин вводить никто не планирует. 


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