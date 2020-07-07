Шмыгаль оптимистично описал перспективы вступления Украины в Евросоюз

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство готовит ряд инициатив, которые должны вывести отношения Украины и ЕС "на новый уровень". Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Так, глава правительства подчеркнул, что его министры видят Украину в процессе экономического и политического продвижения в сторону интеграции с Евросоюзом.

"Мы готовим ряд взаимовыгодных инициатив, которые должны вывести отношения Украины и ЕС на новый уровень. Украина остается надежным и прогнозируемым торговым партнером", - отметил Шмыгаль.

Премьер также отметил, что Украина открыта торгово-экономического сотрудничества на мировых рынках.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине превышен критический уровень пандемии коронавируса. Ранее в Министерстве здравоохранения Украины объяснили что показатель в 60 больных на 100 тысяч населения был принят для проведения внешнего независимого тестирования. И даже с увеличением заболеваемости жесткий карантин вводить никто не планирует.

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