Шмыгаль копирует россиян, раздающих спецсигналы всем подряд, – эксперт о решении правительства выдать БЭБ "мигалки"

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Кравцев Сергей
Решение правительства наделить автомобили Бюро экономической безопасности правом пользоваться специальными сигналами (синими проблесковыми маячками для ускорения движения) может быть просьбой со стороны руководства бюро, которое неформально подчиняется заместителю главы Офиса Президента Олегу Татарову. Как информирует издание "Комментарии", об этом в блоге на сайте Цензор. Нет написал политолог Марьян Ощановский. По его мнению, решение выглядит бестолково, поскольку не повлияет напрямую на работу БЭБ по защите прав бизнеса или реформированию этого органа.
Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников
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Эксперт напомнил, что вместо превращения в "интеллектуальный орган", БЭБ стало инструментом давления и уничтожения тех бизнесов, которые все еще продолжают работать, несмотря на полномасштабную войну. По его словам, эффективность органа оказалась близкой к нулю, индикаторы возмещения ущерба, причиненного экономическими преступниками бюджета – раздуты, а реальная работа почти не велась.
Вместо того чтобы изменить ситуацию, правительство фактически расширяет полномочия БЭБ, давая возможность передвигаться со спецсигналами с привилегиями.
Он подчеркивает, что БЭБ должно заниматься "защитой бизнеса", "антирейдерством", "защитой интеллектуальной собственности". “Много ли мы знаем ситуаций, когда для этого нужны проблесковые синие маячки? Или теперь БЭБ спешит на помощь предпринимателям не как правоохранительный орган, а как реанимационная бригада? Тогда может быть и "маски шоу" — это не захоронение инвестиционного климата, а просто "профилактические мероприятия по оздоровлению"? …Куда может спешить "агент" БЭБа, если его задача сидеть за компьютером и изучать финансовые отчеты, а не ездить в масках по заводам и вкладывать людей лицом в пол?", — задает эксперт риторические вопросы.
Он также отмечает, что практика выдачи прав передвижения со спецсигналами самым маленьким чиновникам больше присуща России. При этом непонятно, появились ли у Бюро новые полномочия и новые задачи, о которых пока неизвестно.
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