Шмыгаль копирует россиян, раздающих спецсигналы всем подряд, – эксперт о решении правительства выдать БЭБ "мигалки"

Решение правительства наделить автомобили Бюро экономической безопасности правом пользоваться специальными сигналами (синими проблесковыми маячками для ускорения движения) может быть просьбой со стороны руководства бюро, которое неформально подчиняется заместителю главы Офиса Президента Олегу Татарову. Как информирует издание "Комментарии", об этом в блоге на сайте Цензор. Нет написал политолог Марьян Ощановский. По его мнению, решение выглядит бестолково, поскольку не повлияет напрямую на работу БЭБ по защите прав бизнеса или реформированию этого органа.

Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников

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"Мигалки — это показатель того, как правительство собирается реформировать БЭБ. Ответ: никак”, – написал политолог.

Эксперт напомнил, что вместо превращения в "интеллектуальный орган", БЭБ стало инструментом давления и уничтожения тех бизнесов, которые все еще продолжают работать, несмотря на полномасштабную войну. По его словам, эффективность органа оказалась близкой к нулю, индикаторы возмещения ущерба, причиненного экономическими преступниками бюджета – раздуты, а реальная работа почти не велась.

"Очевидно, что ни о каком улучшении инвестиционного климата, восстановлении рабочих мест или увеличении уплаченных налогов не может идти речи", — считает Ощановский.

“По данным Экономической правды, Бюро фактически подчиняется заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, который конфликтует с председателем Налогового комитета Данилом Гетманцевым, входящим в ВСК. К примеру, заместитель директора БЭБ Виталий Гагач является кумом Татарова. Фактический руководитель аналитического департамента Бюро Николай Чинчин – бывший руководитель Татарова в МВД во времена Революции Достоинства. Руководителем, ответственным за работу детективов в БЭБ, называют Александра Ткачука, который также работал с Татаровым в МВД. Кроме того, СМИ обнародовали материалы, где речь шла о контроле людей Татарова и над региональным управлением БЭБ”, — говорится в материале.

Вместо того чтобы изменить ситуацию, правительство фактически расширяет полномочия БЭБ, давая возможность передвигаться со спецсигналами с привилегиями.

“Для чего Денис Шмыгаль сделал такой подарок временно исполняющему обязанности начальнику Бюро экономической безопасности Эдуарду Федорову и “донецкой команде” Татарова? В кулуарах говорят, что "донецкие" привыкли кататься "с ветерком" по шахтерским степям под завывание служебных сирен со стробоскопами. Чтобы все боялись”, – считает Ощановский.

Он подчеркивает, что БЭБ должно заниматься "защитой бизнеса", "антирейдерством", "защитой интеллектуальной собственности". “Много ли мы знаем ситуаций, когда для этого нужны проблесковые синие маячки? Или теперь БЭБ спешит на помощь предпринимателям не как правоохранительный орган, а как реанимационная бригада? Тогда может быть и "маски шоу" — это не захоронение инвестиционного климата, а просто "профилактические мероприятия по оздоровлению"? …Куда может спешить "агент" БЭБа, если его задача сидеть за компьютером и изучать финансовые отчеты, а не ездить в масках по заводам и вкладывать людей лицом в пол?", — задает эксперт риторические вопросы.

Он также отмечает, что практика выдачи прав передвижения со спецсигналами самым маленьким чиновникам больше присуща России. При этом непонятно, появились ли у Бюро новые полномочия и новые задачи, о которых пока неизвестно.

"Это тонкий троллинг других правоохранительных органов, что на самом деле их служебные маячки — это уже не привилегия, а обычный аксессуар, который решением правительства может его распределить кому угодно", — говорит политолог.

"Вероятнее всего, все закончится тем, что мигалки поставят на главный членовоз начальника, а остальные "простые смертные" о нормальной сирене будут только мечтать. Чтобы избегать таких конфликтов на ровном месте, Денису Шмыгалю, очевидно, стоит уже наконец-то занять правительство чем-нибудь полезным. К примеру, экономикой, которая продолжает лететь в пропасть”, — резюмирует Ощановский.