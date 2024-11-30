Шмыгаль дал ответ, готова ли власть частично открыть небо над Украиной

Много разговоров о том, есть вероятность того, что, хотя бы в западных регионах будет частично открыто воздушное пространство Украины. Но за этими разговорами ничего не стоит, потому что пойти на такой шаг сегодня невозможно. Этого не позволяет ситуация с безопасностью. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Самолеты. Фото: из открытых источников

"Мы провели оценку рисков и определили потребность в силах и средствах противовоздушной обороны для частичного открытия воздушного пространства", — рассказал глава украинского правительства.

По его словам, ключевыми для этого решения остаются вопросы безопасности и военной ситуации.

"Именно поэтому нам важно развивать альтернативные маршруты доставки грузов и перемещения пассажиров. Речь идет о сухопутной границе, автомобильном и железнодорожном транспорте", — сказал Денис Шмыгаль.

По его данным, во время российских атак повреждениям подверглась авиационная инфраструктура, пострадали по меньшей мере 15 гражданских аэропортов.

Читайте также на портале "Комментарии" — полеты в одном из украинских аэропортов — "Львов" или "Борисполь" — возобновятся до конца января 2025 года, заявил старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон на 10-м Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ) в Киеве в четверг, сообщает "Интерфакс- Украина".

"Думаю, если нам повезет, то в январе у нас будет пять или шесть авиакомпаний, которые захотят летать (из Украины)", – сказал Эллисон.

По его словам, обеспечить механизмы страхования для авиации будет проще, если самолеты начнут летать из аэропорта "Львов", но президент Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы первым был открыт международный аэропорт "Борисполь".