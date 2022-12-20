Шмигаль рассказал, что будет со светом, теплом и горячей водой на Новый год

До Нового года россияне хотят оставить украинцев без света. Об этом сказал Премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства, пишут "Комментарии".



Премьер-министр говорит, что россияне будут делать все, чтобы до Нового года оставить украинцев без света

"В условиях, когда энергосистема испытывает удары чуть ли не каждый день, давать какие-либо прогнозы по возобновлению стабильного энергоснабжения просто невозможно. Местные власти так же не должны создавать завышенных ожиданий", — сказал Шмигаль. Он предупредил, что у украинцев, скорее всего, свет может быть всего по несколько часов в день. А положение дел в энергосистеме может как улучшиться, так и ухудшиться в зависимости от интенсивности и массированности новых атак армии РФ.

По его словам, российские террористы будут делать все, чтобы до Нового года оставить украинцев без света. Для страны-террористки важно, чтобы Рождество и Новый год в Украине прошли в темноте. Следовательно, должны готовиться к новым атакам. Кроме того, премьер-министр призвал местные власти откровенно говорить с людьми, чтобы не создавать у людей завышенных ожиданий.

" По состоянию на утро 20 декабря в энергосистеме работает 8 блоков атомных станций и 10 тепловых станций. Впрочем, из-за существенных повреждений в сети сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Для поддержания сбалансированной работы энергосистемы применены аварийные отключения в 11 регионах нашего государства ", – уточнил Шмигаль.

Сегодня также на заседании Кабмина утвержден порядок и условия предоставления субвенции местным бюджетам на компенсацию разницы в тарифах на тепло и горячую воду. Правительство передает местным властям 14 млрд грн в виде субвенции. Эти средства пойдут на то, чтобы тарифы на тепло и горячую воду для людей остались без изменений, но при этом предприятия теплоснабжения имели финансы для бесперебойной работы и ремонтов. "Мы давали обещание, что правительство будет помогать и поддерживать местные власти. И мы это обещание выполняем", — подчеркнул премьер-министр.

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