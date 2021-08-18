Сегодня Кабмин назначит главу Бюро экономической безопасности: кто претендует

Сегодня, 18 августа, Кабинет министров на своем заседании рассмотрит вопрос назначения главы Бюро экономической безопасности. К заключительному этапу на эту должность вышли три кандидата: экс-регионал, член набсовета Нацбанка Василий Горбаль, глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник и прокурор Офиса генпрокурора Аттила Ковчи.

Бюро экономической безопасности - фото из открытых источников

По словам председателя комиссии по отбору директора Бюро Тимофея Милованова, соответствующее решение относительно кандидатур, вышедших в финал, было принято по итогам собеседования, в ходе которого финалисты набрали самое высокое количество баллов.

Отметим, что в ходе прохождения всех этапов конкурса, один из кандидатов — Василий Горбаль стал фигурантом громких скандалов. Так, члены общественной организации "Суспільство майбутнього" обратились в правоохранительные органы, Офис президента, Кабинет Министров, Верховную Раду, Нацбанк с фактами, которые свидетельствуют о том, что Горбаль, в свою бытность народным депутатом от "Партии регионов", будучи главой "УкрГазБанка", мог быть причастен к схемам по выведению сотен миллионов гривен из финучерждения, которые он, по данным общественников, якобы разместил в российском ВТБ-банке.

В ходе пресс-конференции представители общественной организации выразили недоумение, как Горбаль, который фигурирует в уголовных делах по факту мошенничества, может претендовать на должность главы Бюро и предположили, что кто-то может умышленно подставлять таким образом президента Украины Владимира Зеленского для того, чтобы нанести вред имиджу страны.

Другие кандидаты на должность главы Бюро экономической безопасности работают в налоговой и правоохранительной сферах.

Вадим Мельник — возглавляет ГФС с конца 2020 года. В 2014-2016 годах он руководил следственным управлением Службы, а до этого — работал на разных должностях в налоговой милиции.

Аттила Ковчи — в 2016-2020-м работал заведующим отделом правового обеспечения Украинского института экспертизы сортов растений. В июле 2020 года стал прокурором Офиса генпрокурора.





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