Рост ВВП на 2,4% в I квартале 2023 года является, в первую очередь, заслугой Свириденко и Шурмы, - политолог

Эксперт назвал "мощным результатом" действия Свириденко и Шурмы рост ВВП на 2,4% во время войны. Объявленный премьером Шмыгалем рост ВВП на 2,4%, в первую очередь, является заслугой вице-премьер-министра — министра экономики Юлии Свириденко и заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы. Это подчеркнул эксперт Дмитрий Воронков, назвав это "мощным результатом".

Заместитель главы офиса президента Ростислав Шурма. Фото из открытых источников

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"Объявленный премьером Шмыгалем рост ВВП на 2,4% в I квартале 2023 года – это в первую очередь заслуга профильного министра Свириденко и куратора экономического направления по ОП Шурмы. Именно вице-премьер и министр экономики и заместитель главы Офиса президента занимались подготовкой и реализацией ряда программ по поддержке украинского бизнеса по восстановлению экономики, о которых упомянул на заседании Кабмина Денис Шмигаль", — подчеркнул Воронков.

Эксперт привел ряд правительственных программ, подготовленных Шурмой и Свириденко, существенно поддержавших экономику страны.



"В частности речь о программе льготных кредитов "5-7-9", в рамках которой только за время полномасштабной войны был выдан ссуд на более чем 115 млрд грн. И здесь стоит напомнить, что это Свириденко с Шурмой еще в марте 2022 года добились расширения этой программы с целью поддержки предпринимателей в трудные времена. А недавно министерство под руководством Свириденко инициировало модернизацию программы "5-7-9" для бизнеса на деоккупированных территориях", — отметил политолог.

Он акцентировал, что большую роль в росте ВВП сыграло и развертывание индустриальных парков, дающих много рабочих мест.

"Только недавно в Минэкономики сообщили о внесении в соответствующий реестр уже 64 такого парка на 1100 новых вакансий. И в этом также можем благодарить Свириденко и Шурму. Кроме того, успешно работает программа безвозвратных грантов "еРабота". За ней уже выдано более 4,5 тысяч грантов, а это — тысячи новых бизнесов и рабочих мест", — рассказал эксперт.

При этом Воронков подчеркнул, что эта программа также дитя Шурмы и Свириденко, которые периодически делятся ее успехами.



"Конечно, каждый из министров и премьер работают и имеют определенные достижения, но ведь рост ВВП в воюющей стране на 2,4% за квартал — это действительно мощный результат! Юлия, Ростислав — браво!" – резюмировал Воронков.