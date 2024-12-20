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Россия начала платить деньгами за свою агрессию: Шмыгаль сделал заявление

Денис Шмыгаль заявил, что Украина начала получать деньги за счет замороженных активов РФ

сегодня, 13:48 comments1082
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Кравцев Сергей

В Украину начали поступать первые средства от замороженных российских активов. Исполнительный совет Всемирного банка одобрил выделение 2 миллиардов долларов через механизм поддержки политики развития (DPL). Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Россия начала платить деньгами за свою агрессию: Шмыгаль сделал заявление

Замороженные российские активы. Фото из открытых источников

Отмечается, что сегодня, 20 декабря, соответствующие соглашения со Всемирным банком подписало Министерство финансов Украины.

Речь идет о: безвозвратном гранте в размере 1 миллиарда долларов, предоставленный из специального фонда Всемирного банка (FIF) благодаря взносу США в рамках инициативы G7.

Займе в 1,05 миллиарда долларов, обеспеченный гарантиями от правительств Японии и Великобритании.

"Украина выполнила все необходимые меры для получения средств. Благодарны нашим партнерам за поддержку на пути экономического развития и восстановления", — высказался Денис Шмыгаль.

Стоит отметить, замороженные российские активы – это финансовые и материальные ресурсы, которые были заблокированы в результате международных санкций, наложенных после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

По разным оценкам, общая сумма замороженных активов России превышает $300 млрд. Эти средства включают резервы Центрального банка России, размещенные в иностранных банках, а также активы российских государственных компаний и частных лиц, приближенных к Кремлю.

Значительная часть замороженных активов принадлежит олигархам и бизнесменам, связанным с российскими властями. Это недвижимость, яхты, самолеты, банковские счета и другие ценности.

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