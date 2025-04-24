Путин расстреливает безоружных граждан: Шмыгаль раскрыл количество жертв среди мирных украинцев

С начала масштабного вторжения российских войск в Украину, страна-агрессор убила 13 тысяч гражданских людей. Из этого количества – 618 детей. Такое заявление на конференции "Ukraine: Reinvent. Innovate. Leapfrog" в Украинском доме в Вашингтоне сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Удар по Киеву. Фото: из открытых источников

"Ежедневно Россия наносит Украине кровавые раны. Целит в наши мирные города и села. Кривой Рог, Сумы, Днепр, Одесса. Ночью враг запустил дроны и ракеты по Киеву", — заявил глава украинского правительства.

Всего с начала полномасштабной войны Россия убила 13 тысяч гражданских людей, из них 618 детей.

По информации премьера, Россия осуществила 1700 атак на школы, более 780 атак — на больницы, более 30 массированных и сотни меньших атак на украинскую энергетику. Ежесуточно на линии фронта происходит более сотни боевых столкновений.

По словам Шмыгаля, украинские воины сдерживают силы противника и наносят им огромные потери.

Глава украинского правительства подчеркнул, что с 2022 года мощности украинского ОПК выросли в 35 раз, и сейчас Украина уже производит 40% всего вооружения украинской армии.

Денис Шмыгаль выразил слова благодарности за поддержку друзьям и партнерам Украины со всего мира. В частности, американскому народу и украинской диаспоре.

Шмыгаль отметил, что Россия должна заплатить вдвойне, не только деньгами за причиненные разрушения.

"Мы хотим, чтобы россияне, которые совершают преступления, ответили персонально перед судом. Включая высшее военное и политическое руководство РФ. Это нужно и Европе, и Америке, чтобы в будущем мир был безопасным, чтобы наши дети жили в мире", — добавил он.

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