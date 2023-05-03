Провал «зерновых переговоров»: СМИ узнали, на кого Шмыгаль собирается повесить вину

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Премьер-министр Денис Шмыгаль ищет виновных в публикации статьи на сайте Цензор. Нет о провале переговоров с Евросоюзом относительно запрета импорта продовольствия. Подозреваемым считается советник министра агрополитики Михаил Соколов. О скандале в правительстве написала на своей странице в Facebook журналистка Цензора Татьяна Николаенко. По ее словам, по информации Шмыгаля, именно Николаенко сообщила пресс-службе о том, что инициатором статьи якобы выступил Соколов. Об этом говорится на сайте Украинские новости.
Денис Шмыгаль. Фото: Кабинет министров Украины
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
С формулировкой о черном зерне на сайте Цензор. Нет был опубликован один материал, посвященный выводам временной следственной комиссии Верховной рады, которая исследовала контрабандные потоки через зерновой коридор. Впрочем, в нем не упоминается фамилия премьер-министра. В то же время несколько публикаций было посвящено ходу переговоров с ЕС и соседними странами о запрете импорта и ограничении транзита. В частности, была подвергнута критике неудачная тактика переговоров, избранная правительством, а также описаны негативные последствия, которые провал таких переговоров будет иметь для экономики. Автор материалов считает, что в аграрном фиаско виноват лично Денис Шмыгаль как глава правительства, поскольку экономические вопросы находятся в его непосредственной компетенции.
О том, что речь идет именно об одном из критических материалов относительно переговоров с Евросоюзом, Татьяна Николаенко уточнила в комментариях к посту: “Человек увольняют, потому что он якобы написал плохую статью о Шмыгале. И на него вроде бы донесла я”.
Журналистка возразила, что имеет какое-либо отношение к истории.
При этом она пообещала поинтересоваться зерновой тематикой после получения информации.
Михаил Соколов, о котором говорится в сообщении Николаенко, действительно советник министра агрополитики. Он был одним из кандидатов в Верховную Раду по списку "Слуги народа", который был исключен из перечня еще до официального баллотирования из-за связей с Россией.
Обсуждения
Новости