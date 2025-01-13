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Продолжится ли выплата "тысячи Зеленского": какое решение принял Кабмин

Правительство выделило еще 5 миллиардов гривен на выплату "тысячи Зеленского"

сегодня, 14:11
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Кравцев Сергей

Украинское правительство выделило дополнительные 5 миллиардов гривен из резервного фонда госбюджета для выплаты тысячи гривен украинцам в рамках программы "Зимняя еПоддержка". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Продолжится ли выплата "тысячи Зеленского": какое решение принял Кабмин

Тысяча Зеленского. Фото из открытых источников

"Сегодня правительство направило из резервного фонда госбюджета дополнительные 5 млрд грн на реализацию программы "Зимняя еПоддержка". Таким образом все поданные украинцами заявки на помощь будут выполнены, люди получат средства и смогут их потратить на коммунальные, медицинские, образовательные и другие услуги", — написал глава украинского правительства.

Денис Шмыгаль отметил, что также был усовершенствован механизм выплаты средств для людей старше 60 лет, людей с инвалидностью I и II групп, которые получают пенсию по инвалидности или социальную помощь через банковские учреждения, и для недееспособных лиц по заявке опекуна. Эти граждане получат свою тысячу гривен через "Укрпочту".

Кроме этого, правительство урегулировало алгоритм обмена информацией между учреждениями, реализующими программу "Зимняя еПоддержка". Это, по словам премьера, будет способствовать обобщению данных и информированию украинцев.

Читайте также на портале "Комментарии" — осенью президент Украины Владимир Зеленский сообщил о введении программы к зимнему периоду, которая предусматривает выделение 1000 гривен каждому украинцу. На сайте президента появилась петиция об отмене программы "тысячи Зеленского", набравшей необходимые 25 тысяч голосов, что требует ответа президента.

Владимир Зеленский в ответ на петицию о пересмотре программы "Зимняя еПоддержка" отметил, что она должна выполнить несколько целей.




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