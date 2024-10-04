Правительство сократило срок явки в ТЦК по повестке

Кабинет министров внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период. Срок явки в ТЦК сократили. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в постановление от 1 октября 2024 г. № 1134.

Повестка. Фото: из открытых источников

Ранее действовала норма, согласно которой день явки по вызову резервиста или военнообязанного определялся не ранее 14 дней со дня повестки.

Правительство установило, что прибыть в ТЦК по повестке нужно из населенного пункта, который является административным центром области, в течение семи суток, а из других населенных пунктов – в течение десяти суток.

Читайте на портале "Комментарии" — народный депутат Соломия Бобровская подтвердила информацию о том, что в последнее время появилось много скандалов, когда людей из рекрутинговых центров отправляют не в те бригады, и не на те должности, которые они себе выбрали.

"Бригады честным способом рекрутировали мужчин, своими усилиями дали отношение, чтобы попасть к ним в часть. Но очень часто так случается, что ТЦК распределяет этих людей на приоритетные бригады, спущенные по приказу Генштаба. Это значит, что, как говорят в народе, воруют". людей. Когда человек приходит с отношением одним, но попадает в другую бригаду на другую должность.

При этом она отметила, что за последние недели было много скандалов по этому поводу. Например, легендарный батальон "Волки Да Винчи" вышел с заявлением, в котором говорится, что если ТЦК не прекратит такие действия, то они закроют все свои рекрутинговые центры, потому что нет смысла их держать.

В Фейсбуке Бобровская добавила, что Кабинет Министров принял постановление, которое дает право военным частям проводить мобилизацию резервистов и военнообязанных, добровольно желающих служить – без посредничества ТЦК СП. При этом, по ее словам, на сегодняшний день еще нет перечня бригад воинских частей, которые будут иметь право самостоятельно направлять добровольцев на ВЛК и набирать их на службу. Будем ждать этого списка и отталкиваться от него, сказала Бобровская.



