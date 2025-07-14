Правительство поддержало увеличение выплат за рождение ребенка: станет ли теперь украинцев больше

Показатель рождаемости в Украине сейчас равен 0,9 ребенка на одну женщину, это антирекорд в истории страны. В Украине готовят новый закон о помощи семьям – до и после рождения ребенка. Основное изменение: государство существенно увеличивает выплаты молодым родителям. Вместо 10 тысяч гривен – 50 тысяч гривен. Именно столько будут выплачивать женщинам после рождения ребенка – это будет одноразовая помощь. Женщинам без трудового стажа повысят ежемесячную выплату с нынешних ~1000 гривен до 7000 гривен ежемесячно. Сможет ли такая финансовая мотивация власти мотивировать украинцев больше рожать? Или, учитывая уровень инфляции и другие факторы, такие действия власти не дадут желаемого эффекта? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Рождаемость в Украине. Фото: из открытых источников

Риск бизнеса на детях слишком высок

Эксперт Украинской фабрики мнения Юрий Гаврилечко считает, что никакого стимула для украинцев рожать больше детей данные инициативы власти не дадут.

"В определенной степени может повториться ситуация 2005-2006 годов, когда на анонсированные выплаты по рождению ребенка среагировали прежде всего лица с низкой социальной ответственностью и через месяц-два после рождения и полученных выплат – новорожденные оказывались в домах ребенка... Демографический кризис имеет значительно больше составляющих, чем один вопрос... который содержит экономические, культурные, религиозные, политические, факторы безопасности и т.д. Так что попытка скопировать часть опыта более развитых стран, который оказался на 100% провальным и привел только к росту популяции "вторичных мигрантов", но никоим образом не повлиял на рост рождаемости среди собственных граждан, не приведет сам по себе ни к чему положительному и в Украине", – отметил эксперт.

Юрий Гаврилечко продолжает, в условиях, когда минимальная зарплата равна 8000 грн, ежемесячная выплата на детей в 7000 грн может спровоцировать определенный бизнес для нищеты на детях, которые станут источником доходов для алкоголиков и наркоманов.

"Простые решения сложных проблем приводят к возникновению новых проблем, а не решению старых! Пособие по рождению не может и не должно быть заменой зарплат! Поэтому следует в этой области внедрять меры по повышению доходов работающего населения, а помощь на детей, как это уже доказала отечественная практика (см. кейс "упаковку малыша"), должна состоять из нескольких компонентов, но с минимумом именно денег в чистом виде", – поделился мнением эксперт.

Подытоживая Юрий Гаврилечко задается вопросом, если эти выплаты будут на ребенка до 3-х лет, то, что дальше делать? Все сводится к риску бизнеса на детях с последующим продуцированием социальных сирот при живых родителях. Этот риск является едва ли не максимальным при подобном подходе.

Стимул для украинцев рожать детей заключается не только в финансовой выплате

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников отметил, что здесь есть две составляющие, которые нужно учитывать.

"С одной стороны, действительно есть граждане, которые покинули Украину из-за войны. Есть граждане, временно перемещенные лица. И с точки зрения рождаемости, и с точки зрения перспектив страны, текущее положение дел не свидетельствует о том, что у нас будет достаточно рабочей силы, что у нас будет хватать граждан, которые могут работать. То есть стимулировать рождаемость следует в любом случае. Вопрос в другом. Является ли это повышение такой суммой, которая стимулировала бы украинцев рожать детей? Если сравнивать ее с выплатами, которые у нас были в 2010-2012 годах (в 2012 году сумма составляла 27 900 гривен, из которой 9 300 выплачивались единовременно – ред.), то можно рассчитать по курсу 8 грн за доллар и сейчас эти 50 000 перечислить. То есть будут абсолютно разные суммы и разное стимулирование", – прокомментировал эксперт.

По его мнению, не только на эту сумму "купятся" граждане, которые будут думать, рожать или не рожать детей. Граждане будут учитывать ситуацию мира, восстановления Украины, отношения к Украине со стороны других стран, люди будут учитывать вопросы безопасности и того, что будет делать власть после войны, чтобы жить в стране было комфортно и безопасно. Именно это главные факторы, как стимулировать рождаемость.

"Сам по себе факт увеличения суммы рождения ребенка положительный, но это не приведет к тому, что в каждой семье будет, условно говоря, больше трех детей", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

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