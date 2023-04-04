Правительство актуализировало Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма

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Моесеенко Валентина
Кабинет Министров утвердил изменения в плане мероприятий по реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, пишут "Комментарии".
Актуализирован план мероприятий по реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции АР Крым
Мероприятия по реализации Стратегии были обновлены Минреинтеграцией с учетом условий военного положения. В частности, тот факт, что освобождение полуострова может произойти уже в ближайшее время.
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В общей сложности план включает 127 актуализированных мероприятий. Усовершенствованный план по реинтеграции и деоккупации полуострова касается следующих сфер:
- защиты прав граждан Украины и юридических лиц, законные интересы которых были нарушены в результате вооруженной агрессии;
– социальной и гуманитарной политики;
- международного сотрудничества;
- экономической политики;
- оборонной и составляющей безопасности и т.д.
Также включены новые мероприятия, среди которых:
- разработка законопроекта "О правовом режиме на деоккупированных территориях";
- формирование резерва работников по комплектованию судебных, правоохранительных, государственных органов;
– создание военной администрации для деятельности на территории АР Крым;
- медицинская, реабилитационная, психологическая адаптация ветеранов войны и освобожденных из российского плена лиц.
Напомним, "Комментарии" писали, что за время российской оккупации Крыма в него незаконно въехало от полумиллиона до 800 тысяч граждан России. Все они должны добровольно покинуть полуостров уже сейчас или будут депортированы насильно после его освобождения.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что ядерное оружие Кремль уже разместил в Калининграде, а возможно, и в Крыму.
Читайте на сайте "Комментарии" — паутина окопов демонстрирует, что Россия боится потерять Крым.
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