Правительство актуализировало Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма

Кабинет Министров утвердил изменения в плане мероприятий по реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, пишут "Комментарии".



Актуализирован план мероприятий по реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции АР Крым

Мероприятия по реализации Стратегии были обновлены Минреинтеграцией с учетом условий военного положения. В частности, тот факт, что освобождение полуострова может произойти уже в ближайшее время.

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В общей сложности план включает 127 актуализированных мероприятий. Усовершенствованный план по реинтеграции и деоккупации полуострова касается следующих сфер:

- защиты прав граждан Украины и юридических лиц, законные интересы которых были нарушены в результате вооруженной агрессии;

– социальной и гуманитарной политики;

- международного сотрудничества;

- экономической политики;

- оборонной и составляющей безопасности и т.д.

Также включены новые мероприятия, среди которых:

- разработка законопроекта "О правовом режиме на деоккупированных территориях";

- формирование резерва работников по комплектованию судебных, правоохранительных, государственных органов;

– создание военной администрации для деятельности на территории АР Крым;

- медицинская, реабилитационная, психологическая адаптация ветеранов войны и освобожденных из российского плена лиц.

"Освобождение Крыма – неизбежно. Уже сейчас государство должно подготовиться к полноценному восстановлению украинской власти в Крыму. Прежде всего, сформировать надежный кадровый резерв восстановления. Эти граждане должны обеспечить не только возрождение государственного управления, но и восстановление справедливости. У нас есть четкий план действий, за каждым пунктом закреплены ответственные исполнители", — подчеркнула Вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Напомним, "Комментарии" писали, что за время российской оккупации Крыма в него незаконно въехало от полумиллиона до 800 тысяч граждан России. Все они должны добровольно покинуть полуостров уже сейчас или будут депортированы насильно после его освобождения.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что ядерное оружие Кремль уже разместил в Калининграде, а возможно, и в Крыму.

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