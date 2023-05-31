Повышением тарифов на свет Шмыгаль подыграл Ахметову - СМИ

Решение поднять тарифы на электроэнергию с 1 июня до 2,64 грн/кВт-ч является одним из самых спорных за текущую каденцию правительства. Как информирует портал "Комментарии", об этом пишет издание "Телеграф" . Мало того, что решение сомнительно с точки зрения закона (его должны были принять минимум за две недели до вступления тарифов в силу), эксперты говорят: повышения можно было избежать, а экономика и люди к очередному росту цен не готовы. Вероятно, перевесили интересы олигархических групп, считают авторы.





“Если бы правительство Дениса Шмыгаля занималось стратегическим планированием, то проблему можно было бы начать решать задолго до критического момента. Например, вводить постепенное повышение цен в течение двух-трех лет. …Кроме того, уже давно пора было разобраться с льготным потреблением электроэнергии самыми богатыми потребителями. Ведь "компенсацию" разницы в тарифах правительство покрывает как для средней семьи, потребляющей 350 кВт-ч в месяц, так и для поместья-дворца, который "нажигает" до 10 тыс. кВт-ч", — говорится в статье.





К этому прибавится еще и риск веерных отключений: из-за плановых ремонтов атомные энергоблоки будут производить меньше электроэнергии, ТЭС и ГЭС так же снизят мощности. Впрочем, сегодня проблемой является высокая инфляция, обесценивающая доходы населения, и чрезвычайно высокий уровень безработицы. “По данным исследований , 20% населения настолько бедны, что экономят на еде. И вот в этой ситуации правительство Шмыгаля принимает решение запустить повышение цен по одному из самых жестких сценариев. На покрытие разницы малообеспеченным слоям заложат всего 8 млрд. грн., чего критически недостаточно”, — пишет автор.





Кроме того, напоминают авторы, с 1 июля правительство возвращает довоенные ставки налогообложения на топливо. Также может быть отменен мораторий на повышение тарифов на воду, газ, тепло, что приведет к еще большему обнищанию людей. Также вполне вероятно, что это далеко не последнее поднятие цен на свет.





По мнению директора Центра исследования энергетики Александра Харченко повышение тарифов для всех – несправедливое. Необходимо ввести прозрачный рыночный тариф, а социально незащищенным категориям предоставить субсидию. Ситуацию можно было бы смягчить, например, за счет экспорта электроэнергии. В Европе киловатт-час стоит в 3-4 раза дороже, чем в Украине. Поэтому, когда у нас образуется избыток, ее можно спокойно продавать наружу, получая валютный приток.





Эксперт Максим Белявский, например, считает , что эти средства можно было бы вместе с помощью зарубежных доноров аккумулировать в специальном фонде для ремонта и восстановления поврежденной ударами РФ энергоинфраструктуры.





Издание отмечает, что экспорт электроэнергии — это крупная коррупционная схема , где конечным сбытом занимается европейская компания Рината Ахметова, на которой оседает вся добавленная стоимость. Кроме того, следует также напомнить, что недавно ТЭС Ахметова получили возможность брать льготные беспроцентные кредиты за счет налогоплательщиков на восстановление разрушенной инфраструктуры — несмотря на миллиардные доходы, которые компании олигарха получали из Украины в предыдущие годы.





“ Чуть больше половины тарифа за электроэнергию составляет стоимость генерации. Крупнейшим частным производителем компании того же Ахметова. А поскольку киловатт-час на ТЭС изначально стоит дороже, чем у Энергоатома, да еще последний будет меньше ее производить в ближайшие месяцы, то и повышение тарифа принесет больше денег именно генерациям ДТЭКа” — говорится в материале.

“То есть за отсутствие вовремя проведенных правительством Дениса Шмыгаля реформ в сфере энергетики, нежелание планировать и готовиться к кризисам заранее, заплатят резким повышением тарифов простые граждане, каждый пятый без работы. При этом заплатят напрямую в карман крупнейшему олигарху. И все это будет прикрыто слоганами о послевоенном восстановлении и подготовке к зиме” — резюмируют авторы.





Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников