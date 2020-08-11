Повышение минимальной зарплаты: насколько это решение выгодно Кабмину и простым украинцам

Премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя внесение в парламент президентом Владимиром Зеленским законопроекта об увеличение минимальной заработной платы до 5000 гривен с 1 сентября, назвал это "одним из элементов поддержки экономики, вместе с другими стимулирующими мерами". "Комментарии" узнали у экспертов, действительно ли экономику поддерживает повышение минималки и существуют ли более действенные механизмы поддержки, которые власть почему-то не использует.

"Увеличение минимальной заработной платы - это антирыночные административные методы"

Экономист, представитель Экономической экспертной платформы Олег Гетман уверен: "Увеличение минимальной заработной платы - это антирыночные административные методы, которые не являются целесообразными в текущей ситуации. Такое увеличение приведет к увеличению нагрузки на микробизнес (физических лиц предпринимателей - ФЛП), поднимет уровень инфляции и может привести к увеличению уровня безработицы".

По мнению Олега Германа, сейчас лучшими стимулами для увеличения уровня зарплат, улучшения условий работы бизнеса, содействие детенизации зарплат было бы снижение ставок ЕСВ, НДФЛ и ВЗ, с текущих 41,5% (номинал) до уровня 20-25% суммарно.

"Компенсировать потери бюджетов возможно за счет снижения неэффективных расходов бюджета и модификации налогов на недвижимое имущество. Этот шаг действительно привел бы к улучшению экономической ситуации и ускорению роста экономики. В отличие от идеи ручного повышения минимальной зарплаты - что не принесет никакой пользы стране, приведя лишь к негативным последствиям", – подчеркивает экономист.

"Правительство получит больше налогов, чтобы выполнить свои социальные обязательства"

Показатель минимальной зарплаты - это административный рычаг выбивать больше налогов с бизнеса, уверен директор юридической фирмы Crane IP Иван Никитченко.

"Каким образом сбор большего количества налогов стимулирует экономику – загадка, – говорит эксперт. – Цель правительства очень ясна - с апреля резко снизились поступления налогов по ЕСВ и Пенсионному фонду. Часть физлиц-предпринимателей (ФЛП) воспользовались карантинными каникулами от правительства, много сотрудников стали безработными или перешли на неофициальное или полуофициальное оформление. Поднимая уровень минимальной зарплаты, бизнес будет вынужден поднимать ставки официальной зарплаты тем, кто на бумаге получал минималку, а остальное в конверте".

И работодателю, подчеркивает Иван Никитченко, придется отчислять налоги не с зарплаты 4,7 тыс., а уже с 5 тыс., а затем и с 6,5 тыс. (как в плане). Итого, бизнес будет платить не 1960 грн в месяц налогов (ЕСВ+НДФЛ+ВС), а уже 2075 грн, а затем и 2698. Аналогично и ФЛП, которые будут должны платить не минимум 1039 грн ЕСВ в месяц, а уже 1100 грн и затем 1430 грн.

Эксперт поясняет: "Правительство получает больше налогов, чтобы выполнять свои социальные обязательства. Бизнес, который и является экономикой страны, начинает отдавать больше денег правительству. Вот такое вот "стимулирование". Реальные зарплаты работников зависят от продуктивности труда, успешности бизнеса, расходов этого бизнеса (а уплата налогов это расходы) - поэтому реальные зарплаты никак не изменяться после повышения минималки. Наоборот, при прочих равных, у них больше шансов даже снизится".

Механизмов стимулирования экономики очень много. И их надо задействовать даже без учета эффекта карантина, считает Иван Никитченко.

"Например, нормальный Налоговый кодекс, по которому бизнесу просто администрировать налоги, простота оформления на таможне, никаких "маски-шоу" от силовиков, а выявление и работа с настоящими крупными "уклонистами". Затем - снижение налогов. А у нас сейчас будет рост. У развитых экономик ситуация проще - им легче одолжить или напечатать деньги для покрытия дефицита бюджета из-за снижения сбора налогов. Украина в этом инструменте ограничена. Значит, надо просто делать более привлекательные другие условия ведения бизнеса в Украине", – резюмирует эксперт.

"НБУ находится под внешним управлением"

Заместитель директора Украинского центра социальной аналитики (УСЦА) Валерий Песецкий считает повышение минималки попыткой государства переложить социальную ответственность со своих плеч на плечи бизнеса.

"Никакой другой функции у этого действия нет. Вместо государственного регулирования цен в пользу рядовых граждан, прежде всего в области коммунальных тарифов, продуктов питания и лекарств, правительство их безудержный рост пытается компенсировать через рост минималки", – отмечает замдиректора УЦСА.

Соответственно, продолжает Валерий Песецкий, этот рост не может стать драйвером экономического развития.

"Он в лучшем случае обеспечивает поддержание уровня потребления, а не его расширение, – поясняет эксперт. – О расширении потребления и стимулировании роста экономики речь могла бы идти, если бы цены были стабильны, а зарплата росла".

По мнению Валерия Песецкого, экономику могло бы реально поддержать снижение учетной ставки НБУ с 6% до хотя бы 3%.

"Такой шаг запустил бы в стране кредитование банками реального сектора на условиях 5-7% годовых, – говорит эксперт. – В правительстве об этом прекрасно знают. Но НБУ реально находится под внешним управлением. И работает исключительно в интересах внешних кредиторов и спекулянтов, а не отечественного бизнеса. Замена Смолия на Шевченко, увы, эту ситуацию не изменила".

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, насколько своевременно решение правительства увеличить минимальную заработную плату.





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