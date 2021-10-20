Полный локдаун: Шмыгаль снял интригу в вопросе

В планах правительства вводить полный локдаун по всей территории Украины – нет, но ускорять темпы массовой вакцинации все же необходимо. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил Денис Шмыгаль во время заседания правительства, пишет "Украинская правда".

Денис Шмыгаль. Фото: журнал Фокус

Денис Шмыгаль отметил, как в прошлом году полного локдауна в Украине вводить не планируется, но ограничения все-таки будут действовать. В первую очередь они будут распространяться на тех, кто не вакцинирован. Несмотря на то, что тот или иной регион окажется в "красной" карантинной зоне бизнес будет продолжать работать. Правда есть одно условие – все работники должны пройти полный курс вакцинации. Тоже самое касается и общественных заведений. Посетить их смогут только те клиенты, которые имеют документ, подтверждающий полный курс вакцинации.

Глава правительства напомнил слова президента Зеленского о том, что останавливать экономику, выбирая сценарий локдауна власти не хотят, но другого пути, кроме как вакцинировать все население в стране просто не существует.

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Ранее издание "Комментарии" сообщало – с 21 октября в поезда будут пускать только COVID-безопасных пассажиров. Новые правила для поездов вступают в силу. Воспользоваться услугами "Укрзализныци" смогут только те наши соотечественники, у которых на руках есть COVID-сертификат или же негативный тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до времени отправления.

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