Отставки в Кабмине: какие министры могут лишиться своих должностей

Ряд источников сообщает, что в Офисе президента Украины рассматривают увольнение руководителей Министерства экономики Игоря Петрашко, Министерства финансов Сергея Марченко и Министерства инфраструктуры Владислава Криклия. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, насколько велика вероятность этих отставок и сможет ли это улучшить ситуацию в нашей стране.



Единичными отставками в Кабмине дело не обойдется

Даже если представить, что озвученные или другие отставки произойдут в части Кабмина, они не решат проблем. В этом уверена политолог, кандидат политических наук Олеся Яхно.

"Такие кадровые перестановки могут быть направлены на то, чтобы власть сняла с себя негатив со стороны общества. Просто свалив вину на часть министров. Мол, это они виноваты, сейчас мы их поменяем, – поясняет аналитик. – Еще одна цель – удовлетворить интересы отдельных активизировавшихся групп. В том числе внутри власти".

Олеся Яхно считает, что переформатирования правительства не избежать. Проблемы, по ее слова, есть не только в экономическом блоке, хотя там они явные.

"Мы слышим от правительства бравадные прогнозы о росте экономики в следующем году. Но непонятно, на чем они базируются. Мы имеем в этом году гигантский (300 млрд грн) дефицит бюджета. В проекте бюджета на будущий год также заложен огромный дефицит. И всё это с учетом кредита МВФ, с получением которого есть проблемы", – подчеркивает политолог.

Проблемы, по словам Олеси Яхно, и с Министерством охраны здоровья. Он отмечает, что завалена предварительная работа по подготовке к второй волне пандемии, не использованы должным образом средства из ковид-фонда.

"Отдельные отставки, конечно, будут. Но кардинально ситуацию они не поменяют, – считает аналитик. – Скорее всего, в обозримом будущем следует ожидать полномасштабной отставки Кабмина в целом".

Полной отставки правительства ожидать не стоит

"Намечающаяся перетряска Кабмина волнует умы и сердца "держателей страны" не хуже любых американских горок, – отмечает политический консультант, технолог, специалист по GR Андрей Бодров. – Слухи о кадровых рокировках в министерствах экономики, финансов и инфраструктурном ведомстве, несомненно, имеют под собою основания. Это и перераспределение влияния на территории, и общая эффективность по регулированию процессов в экономике и социальной сфере, и множество иных, кулуарных, факторов".

Иногда, подчеркивает эксперт, вопрос звучит даже как "уцелеет ли Кабмин в целом". И, по мнению Андрея Бодрова, в целом правительство уцелеет.

"Но коррекция в личном составе предстоит не слабая, – уверен политконсультант. – Будут ли эффективны такие замены, покажет время. Но опыт подсказывает, что процесс ротации в министерствах будет идти на прежних принципах и с участием прежних стейкхолдеров. А это означает, что перед новыми министрами будут стоять те же задачи, поставленные за кулисами публичных политических дебатов. А значит – и эффекты от таких замен будут прежними".

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