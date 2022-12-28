Органы местного самоуправления получают новые полномочия по законопроекту 5655, - замминистра Александра Азархина

Реформа градостроительства, за которую проголосовал украинский парламент, приняв проект закона №5655, приведет к децентрализации контроля, ранее сконцентрированного в одних руках. Об этом в эфире "Единого телемарафона" заявила заместитель министра общин, территорий и инфраструктуры Александра Азархина, пишут "Комментарии".



Законопроект о градостроительстве №5655 вызвал бурные дискуссии

Она пояснила, что речь идет о распределении функций контроля и надзора (эти 2 функции не могут быть у одного субъекта, ведь это порождает конфликт интересов и коррупционные риски): надзор за отраслью и субъектами градостроительства (застройщиками, архитекторами, органами контроля, генподрядчиками и т.п.) осуществляет государство в лице Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

"У заказчика строительства появится возможность выбора контролирующего органа — это могут быть местные власти или частный орган контроля (уполномоченное лицо по градостроительству). Для частного контроля будет расширена ответственность за результаты работы – они будут рисковать собственным имуществом", – говорит Александра Азархина.

Также, по словам заместителя министра, в результате реформы государство в лице ДИАМ (Государственная инспекция архитектур и градостроительства) будет контролировать исключительно сложные объекты строительства (мосты, АЭС, туннели, порты), строящиеся объекты за счет налогоплательщиков и объекты культурного наследия государственного значения.

Изменятся и расширятся функции органов местного самоуправления (ОМС). ОМС обязаны проводить мониторинг застройки в общинах, выявлять самовольное строительство, проверять объекты, определенные электронной системой как рискованные, и реагировать на сообщения о нарушениях общественности. А за ненадлежащее мониторинг должностные лица будут нести определенную ответственность. У ОМС появится возможность в определенных случаях сносить незаконные объекты без решения суда", — объяснила Александра Азархина.

По ее мнению, крайне важно, что в результате введения новой реформы градостроительства произойдет полная цифровизация процессов.

"Электронная система сделает невозможным снос здания с исторической ценностью — такое решение будет автоматически заблокировано. Список объектов культурного наследия должен быть в единую электронную систему в сфере строительства и любой незаконный демонтаж можно будет легко идентифицировать во время мониторинга органами ОМС или проверке органа контроля", — подчеркнула Александра Азархина.

Напомним, недавно Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №5655, который системно изменит "правила игры" в сфере градостроительства.

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