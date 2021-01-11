О носках нужно было думать раньше: Максим Степанов ответил украинцам относительно локдауна

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Елизавета Черных
Кабинет министров принял решение о том, что с 8 января, вступили в силу жесткие карантинные ограничения , которые будут действовать в Украине до 24 января включительно. Согласно решению правительства, на территории Украины разрешено продавать товары определенных групп, среди которых продукты питания, лекарства, средства гигиены, ветпрепараты, корма для животных и другие.
Максим Степанов - фото из открытых источников
В связи с тем, что многие непродовольственных товаров попали под запрет продажи, сотрудники множества супермаркетов заклеили отделения пищевыми пленками или сигнальными лентами. Запрет покупки необходимых товаров вызвала шквал возмущений среди украинцев. Однако министр здравоохранения Украины Максим Степанов утверждает, что у населения было достаточно времени, чтобы подготовиться к локдауну, ведь соответствующее решение было принято правительством еще 9 декабря.
Глава Минздрава также подчеркнул, что необходимые товары украинцы могут заказать через интернет и добавил, что сам не в восторге от новых карантинных ограничений.
Ранее "Комментарии" сообщали статистику коронавируса по состоянию на 11 января.
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