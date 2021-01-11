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О носках нужно было думать раньше: Максим Степанов ответил украинцам относительно локдауна

Министр уверен, что украинцы имели достаточно времени подготовиться к локдауну

сегодня, 11:58
Автор:

Елизавета Черных

Кабинет министров принял решение о том, что с 8 января, вступили в силу жесткие карантинные ограничения , которые будут действовать в Украине до 24 января включительно. Согласно решению правительства, на территории Украины разрешено продавать товары определенных групп, среди которых продукты питания, лекарства, средства гигиены, ветпрепараты, корма для животных и другие.

О носках нужно было думать раньше: Максим Степанов ответил украинцам относительно локдауна

Максим Степанов - фото из открытых источников

В связи с тем, что многие непродовольственных товаров попали под запрет продажи, сотрудники множества супермаркетов заклеили отделения пищевыми пленками или сигнальными лентами. Запрет покупки необходимых товаров вызвала шквал возмущений среди украинцев. Однако министр здравоохранения Украины Максим Степанов утверждает, что у населения было достаточно времени, чтобы подготовиться к локдауну, ведь соответствующее решение было принято правительством еще 9 декабря.

"То есть мы заранее, за месяц рассказали и показали, что будет возможно в стране, а что — невозможно. Достаточно четко рассказали. И я считаю, что эти 16 дней, которые мы отвели на этот карантин, можно было к ним подготовиться. Что такое подготовиться? Точно было возможно рассчитать, какое количество новых носков или футболок нужно человеку в настоящее время ", — рассказал Степанов.

Глава Минздрава также подчеркнул, что необходимые товары украинцы могут заказать через интернет и добавил, что сам не в восторге от новых карантинных ограничений.

"Давайте придерживаться всех карантинных ограничений. Я понимаю, что любые ограничения не хочется выполнять. Мне тоже они не нравятся, я такой же человек, как вы. Такие же люди и члены правительства, и президент страны", — сказал Максим Степанов.

Ранее "Комментарии" сообщали статистику коронавируса по состоянию на 11 января.




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Источник: https://life.pravda.com.ua/health/2021/01/11/243617/
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