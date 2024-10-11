Нужно ли внедрять идею экономического бронирования от мобилизации: что уже вызывает вопросы

Идея экономического бронирования от мобилизации уже давно обсуждается в Украине, но к ее реализации все никак не могут приступить. Пикантности добавила новость о том, что Кабмин решил провести аудит процесса бронирования от мобилизации в Украине. Первый замминистра обороны Украины Гаврилюк заявил, что такое решение было принято из-за резкого увеличения количества забронированных людей. По его данным, в Украине от мобилизации сейчас забронированы 1 млн мужчин. В течение двух лет было 540 тыс. человек, а здесь за несколько месяцев – рост вдвое. Недоволен якобы количеством забронированных и президент Зеленский. Нужно ли внедрять идею экономического бронирования от мобилизации? Какие плюсы и минусы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Экономическое бронирование

Не может чиновник получать зарплату больше, чем человек на "нуле"

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович считает, что идея экономического бронирования в самом своем существе несправедлива. Состоятельные откупятся, бедные пойдут воевать. Люди, которые не видят безнравственности такого подхода, вообще не должны быть допущены в государственное управление.

"По моему мнению, рекрутинг в армию должен быть добровольным. Нужно создать должную мотивацию. Во-первых – деньги. Не может чиновник получать зарплату больше, чем человек на "нуле". Во-вторых – коллектив. Рекрутингом должно заниматься военное подразделение, где будет затем служить рекрут. В-третьих – обучение. Пока человек полностью не готов к боевым действиям, он не должен допускаться к бою. В-четвертых, оружие. Сейчас все пишут о большом дефиците вооружений", – отметил эксперт.

Он продолжает, главное – армия должна реформироваться. Она должна превращаться в высокотехнологичные боевые единицы, где служба сконфигурирована как работа.

"Восемь часов отработал – отдыхать, заступает вторая смена. Но восемь часов военный во время войны должен уничтожать врага. А для этого требуются средства наблюдения, обнаружения, уничтожения врага. А, если таких средств нет – куда вы хотите мобилизовывать людей? Еще раз. Я против экономического бронирования и против принудительной мобилизации", – прокомментировал Павел Себастьянович.

Нужно менять подход

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний отметил, та идея, которую предлагает правительство, что, если ты платишь налоги и способен заплатить 35 тысяч гривен, то ты можешь получить отсрочку от мобилизации, это абсолютно неприемлемый подход.

"Он создаёт много вопросов у тех же военных. Почему они не могут заплатить 35 тысяч гривен и отдохнуть или вообще уйти из армии. Я категорически против такого подхода. Мы должны исходить из полезности отраслей экономики. То есть, работники ВПК должны иметь 100% бронирования. Также это касается тех, кто производит товары двойного назначения. И это все без каких-либо привязок к зарплатам должно быть. Потому что фрезеровщик, который выпиливает снаряд с зарплатой 30 тысяч гривен более полезный человек, чем, например, какой-то банкирчик, который сидит "пилит" на ОВДП деньги в банках и не кредитует экономику. Или же менеджер, который обслуживает продажи престижных автомобилей", – отметил Тарас Загородний.

По его словам, также бронирование и, соответственно отсрочку от мобилизации, должны получить те, кто занимается производством продуктов питания. Также "бронь" должна быть у шахтёров, работников ГСЧС, всех тех, кто обеспечивает безопасность и жизнедеятельность страны.

"Должен быть сокращен импорт некоторых товаров в нашу страну. Почему мы импортируем алкоголь на 1 млрд долларов? Вывозится валюта из страны. Те люди, которые хотят получить бронь, должны переучиваться на сборщика дронов, например, либо на ту специальность, которая соответствует потребностям армии. Также нужно открыть экспорт предприятиям ВПК для того, чтобы они завозили валюту в нашу страну. Они только в первый год заработают 1 млрд долларов и заплатят приличную сумму налогов. Должно быть чёткое определение приоритетов, управление трудовыми ресурсами. Нельзя ориентироваться на то, что, кто платит больше налогов, тот может фактически откупиться", – прокомментировал эксперт.

Он также обратил внимание, что вокруг темы с налогами есть манипуляция.

"Например, человек работает фрезеровщиком в сфере машиностроения, выпиливает ту же деталь для снаряда. Он параллельно создаёт восемь рабочих мест в смежных отраслях. То есть, если он платит налог из 30 тысяч гривен, то нужно его умножить ещё и на восемь, потому что он ещё создаёт рабочие места 8 людям, которые работают в этих смежных отраслях. Поэтому, если в таком формате будет подход к экономическому бронированию, то его можно принимать и поддерживать. А в других вариантах, которые сейчас обсуждаются, это не заслуживает одобрения", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

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