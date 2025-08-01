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Новая министр культуры поражает интересными драгоценностями (ФОТО)

Новая министр культуры показала свою драгоценную подвеску

1 августа 2025, 18:56
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Недилько Ксения

В правительстве произошли некоторые изменения, в том числе кресло министра культуры и стратегических коммуникаций заняла 36-летняя Татьяна Бережная. Ранее она была заместителем министра экономики Украины Юлии Свириденко и к культуре не имела прямого отношения.

Новая министр культуры поражает интересными драгоценностями (ФОТО)

Новая министр культуры поражает интересными драгоценностями (ФОТО)

В сети уже начали изучать внешний вид нового руководителя министерства, в том числе и украшения.

Так, на многих встречах и фотосессиях на Татьяне Бережной заметили интересную подвеску – куклу-мотанку на длинной цепочке. Именно украшение Бережной выполнено из белого золота с бриллиантами.

Такое украшение от бренда Dukachi в среднем стоит от 66 тысяч гривен.

Новая министр культуры поражает интересными драгоценностями (ФОТО) - фото 2
Новая министр культуры поражает интересными драгоценностями (ФОТО) - фото 3
Новая министр культуры поражает интересными драгоценностями (ФОТО) - фото 4

Напомним, портал "Комментарии" писал, что кто-то из политиков любит носить на себе целое состояние в виде драгоценностей и одежды. Какие украшения и одежду любят новоназначенный премьер Юлия Свириденко, заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Мудрая, Председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк, советник министра обороны Кирилл Тимошенко и экс-президент и народный депутат Петр Порошенко.

Также "Комментарии" писали , что заместитель руководителя Офиса Президента Андрея Ермака Ирина Мудрая была замечена в платье от Cristian Dior на восьмой конференции международной инициативы United for Justic. Сейчас в украинских магазинах одежды такое платье стоит 119 870 гривен, однако в последнем размере его можно приобрести со скидкой за 59 930 гривен.

Выходы в дорогой одежде, стоимость которой превышает 39 прожиточных минимумов для Мудрой не в новинку, также недавно чиновница опубликовала фото с международной еврейской конференции, на которой выступала в жакете Balmain за 97 200 гривен.



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