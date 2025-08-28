logo

Нардепы возмущены решениями Кабмина: что потребуют от правительства
commentss НОВОСТИ Все новости

Нардепы возмущены решениями Кабмина: что потребуют от правительства

Нардепы потребуют объяснений, почему правительство приняло те или иные решения: Геращенко

28 августа 2025, 18:28
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Кабмин принял изменения в условиях пересечения границы для мужчин — разрешили выезд мужчинам в возрасте 18-22 лет. В Раде убеждены, что правительство принимает хаотические решения и указали на проблемы.

Нардепы возмущены решениями Кабмина: что потребуют от правительства

Юлия Свириденко. Фото из отрытых источников

Народная депутат Ирина Геращенко отметила, что власть принимает хаотические решения, не общаясь с обществом о дальнейших последствиях. Она в эфире КИЕВ24 заявила, такие решения правительство принимает на фоне проблем с мобилизацией, неукомплектованностью подразделений и демографическим кризисом.

Народная депутат напомнила, что в парламенте сейчас зарегистрированы законопроекты о разрешении для выезда за границу тех людей, которые еще не подпадают под мобилизацию, то есть до 25 лет.

"Я думаю, что следующая неделя пленарная, мы будем требовать от правительства все-таки нормальные коммуникации, почему приняты те или иные решения. Потому что это действительно определенный хаос", — подчеркнула она.

Также Геращенко акцентировала внимание на проблеме дискриминации женщин на госслужбе: в отличие от мужчин, работающих в государственных органах, имея бронь от мобилизации, могут выезжать за границу, женщины не имеют такого права, что создает социальное неравенство.

Народная депутат отметила, что эти темы также будут поднимать в разговоре с правительством.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что военные резко обратились к политикам из-за разрешения выезда за границу мужчинам 18-22 лет. Мэр Геническа Станислав Бунятов отметил, что мужчины, в возрасте 18-22 года, выезжать могут, а те, кто пошел в 18-22 добровольно воевать, не имеют права демобилизоваться после трех лет участия в боевых действиях хотя бы на полгода.




Источник: https://t.me/kyivtv/104015
