Наказание за нарушение правил пересечения границы: какие нововведения готовится ввести Украина
Наказание за нарушение правил пересечения границы: какие нововведения готовится ввести Украина

Верховной Раде предлагают криминализировать ряд нарушений за незаконное пересечение границы

21 августа 2025, 07:47
Автор:
Кравцев Сергей

Правительство предлагает ввести новое наказание за нарушение правил для военнообязанных за пребывание за границей дольше определенного срока. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.

Наказание за нарушение правил пересечения границы: какие нововведения готовится ввести Украина

Выезд за границу. Фото: из открытых источников

Кабмин согласовал законопроект, которым предлагается передать пограничной службе все дела за незаконное пересечение границы Кодекса об административных нарушениях.

Также предлагается дополнить статью 332 Уголовного кодекса следующим: незаконная переправка лиц через границу получает отягчающее обстоятельство, если происходит условия военного положения.

Кроме этого устанавливается уголовная ответственность за: незаконный выезд за границу (вне пунктов пропуска, в условиях военного положения); повреждение или уничтожение пограничной инфраструктуры; нарушение установленного срока пребывания за границей.

Важно, что последнее касается призывников и военнообязанных. Таким образом Верховной Раде предлагают криминализировать такое нарушение, но и еще установить обязанность соблюдения военнообязанными срока пребывания за пределами Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — готовность украинской власти дать "зеленый свет" мужскому населению в возрасте до 22 лет выезжать за границу во время действия военного положения может иметь негативные последствия. Такое мнение в интервью Телеграфу высказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский сказал, что мужчины до 22 лет смогут выезжать за границу, но уже есть нюанс.




Источник: https://t.me/tmelnychuk/6495
