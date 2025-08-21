Наказание за нарушение правил пересечения границы: какие нововведения готовится ввести Украина

Правительство предлагает ввести новое наказание за нарушение правил для военнообязанных за пребывание за границей дольше определенного срока. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.

Выезд за границу. Фото: из открытых источников

Кабмин согласовал законопроект, которым предлагается передать пограничной службе все дела за незаконное пересечение границы Кодекса об административных нарушениях.

Также предлагается дополнить статью 332 Уголовного кодекса следующим: незаконная переправка лиц через границу получает отягчающее обстоятельство, если происходит условия военного положения.

Кроме этого устанавливается уголовная ответственность за: незаконный выезд за границу (вне пунктов пропуска, в условиях военного положения); повреждение или уничтожение пограничной инфраструктуры; нарушение установленного срока пребывания за границей.

Важно, что последнее касается призывников и военнообязанных. Таким образом Верховной Раде предлагают криминализировать такое нарушение, но и еще установить обязанность соблюдения военнообязанными срока пребывания за пределами Украины.

