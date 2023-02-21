На главу Таможни и Налоговой по конкурсу: нужно ли такое новшество – что это может изменить

В Верховной Раде планируют ввести открытые конкурсы на руководящие должности Таможни и Налоговой с привлечением международных экспертов (по примеру НАБУ, САП, НАПК). Как относитесь к данной инициативе? Какие преобразования нужны, чтобы улучшить работу Таможни и Налоговой? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Кабмин. Фото: из открытых источников

Лишь смена назначения руководства не решит накопившихся проблем этих двух ведомств

Председатель совета в Институт налоговых реформ, вице-президент в Ассоциации налогоплательщиков Украины Елена Хотенко поясняет:

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"Предлагаемые изменения – это мечта многих аналитических центров и ассоциаций. Если это произойдет, то станет, фактически, первым шагом для перестройки и позитивных изменениях в Налоговой и Таможенной".

В то же время, продолжает эксперт, лишь смена назначения руководства не решит накопившихся проблем этих двух ведомств. Уже много лет та же Таможня, делая громкие заявления касательно положительных преобразований, по сути, таковых не производила.

"Есть надежда, что новоназначенный руководитель Таможни станет агентом перемен, перезагрузив всю эту систему. Начиная с правил таможенного оформления и контроля — и заканчивая важными цифровыми реформами, буксующими в данный момент. В Налоговой также нужны кардинальные перемены, – акцентирует Елена Хотенко. – Следует изменять систему администрирования, уходить от любых ручных способов администрирования, управления, руководства. Необходимы существенные изменения в Налоговый Кодекс — именно в вопросах администрирования и организации работы".

Эксперт уверена, что важно учесть ошибки прошлого. У нас, напоминает она, уже есть негативный пример Бюро экономической безопасности (БЭБ), когда хорошую идею извратили.

"Потому любые назначения руководства тех или иных ведомств (на открытых конкурсах, с привлечением международных экспертов, с перезагрузкой кадровой политики) обязательно следует сопровождать коренными переменами в самих данных структурах, в том числе на законодательном уровне, – поясняет Елена Хотенко. – Для восстановления Украины два этих ведомства (Налоговая и Таможня) являются чрезвычайно важными. Потому что именно через них должно выстраиваться доверие бизнеса к власти. Именно через них должны выстраиваться прозрачные, понятные правила ведения бизнеса всех размеров. И именно через такие структуры должны быть созданы равные условия для ведения бизнеса, прозрачная и объективная уплата налогов. Необходимо исключить любые риски коррупционных составляющих. И это возможно".

После принятия закона необходимо обеспечить общественный контроль за проведением конкурсов

Представитель Экономической экспертной платформы Олег Гетман обращает внимание, что аналитические центры много лет отмечали необходимость радикальной реформы Госналоговой и Гостаможни – с проведением открытых конкурсов на руководящие должности Комиссиями из международников, с переаттестацией всех сотрудников качественной комиссией, с поднятием зарплат сотрудникам до рыночного уровня, автоматизацией процессов и т.д.

"Наконец, эти изменения анонсированы, – отмечает он. – Надеемся, в ближайшее время такой законопроект будет наработан депутатами и принят парламентом".

По словам Олега Гетмана, после принятия такого закона необходимо сосредоточить внимание общественности на имплементации, обеспечить общественный контроль за проведением конкурсов.

"Это первая за годы независимой Украины попытка действительно провести радикальную реформу, – подчеркивает эксперт. – Оцениваем шансы на успех как высокие".

Политика конкурсов в Украине дискредитирована

Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин поделился таким мнением:

"Политика конкурсов в Украине, скажем откровенно, дискредитирована. Провальная перезагрузка налоговых и таможенных органов, а также БЭБ в 2019-20 годах тому яркое подтверждение".

По мнению Вячеслава Черкашина, предложение с доминированием экспатов в конкурсных комиссиях, хотя и выглядит как альтернатива, но не обеспечивает нас 100-процентной гарантией успеха.

"В контролирующих органах останется работать 90-95% старого персонала, – поясняет аналитик. – Сломать идеологию агрессивного сбора налогов и наследственную склонность к коррупции – задача для нового руководства весьма нетривиальная".

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