Мобилизация в Украине: что изменится в работе ТЦК и СП с 1 сентября
commentss НОВОСТИ Все новости

Мобилизация в Украине: что изменится в работе ТЦК и СП с 1 сентября

Денис Шмыгаль анонсировал видеофиксацию работы ТЦК и СП

7 августа 2025, 12:47
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Украине с 1 сентября работники ТЦК и СП будут обязаны носить бодикамеры во время проверок документов и вручения повесток. Видеофиксация станет обязательной, а за нарушение предусмотрена ответственность. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

Мобилизация в Украине: что изменится в работе ТЦК и СП с 1 сентября

ТЦК. Фото: из открытых источников

"Минобороны усиливает прозрачность работы ТЦК и СП", — отметил глава Минобороны.

По его словам, уже с 1 сентября все сотрудники ТЦК и СП обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.

При этом глава Минобороны уточнил, что в случае нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность. Этот шаг позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп оповещений ТЦК, а также защитить права обеих сторон.

По информации Дениса Шмыгаля, сейчас обеспеченность средствами фиксации составляет около 85%, однако и в дальнейшем продолжается работа по закупке дополнительных средств.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине изменили правила вручения повесток для военнообязанных. Теперь мобилизационное распоряжение может быть отправлено по почте — ценным письмом через "Укрпочту". Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров №916 от 30 июля 2025г.

Согласно документу, нововведения касаются тех наших соотечественников, которые прошли военно-врачебную комиссию (ВЛК) и не имеют отсрочки от мобилизации. Если человек получил вывод ВЛК о пригодности к военной службе, но потерял право на отсрочку, он законно может получить повестку по почте.

Также издание "Комментарии" сообщало – работников ТЦК нужно немедленно убрать с улиц: кто должен заниматься мобилизацией.




Источник: https://t.me/Denys_Smyhal/11046
