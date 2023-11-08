Министр объяснил, почему уходит с поста

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт объяснил, почему написал заявление об отставке. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление министра в Фейсбуке.

Вадим Гутцайт

"Скоро почти год, как я нахожусь на должностях Министра молодежи и спорта Украины и Президента Национального олимпийского комитета Украины. За этот год было много манипуляций относительно моих полномочий, принятых решений и совмещения этих должностей…. Сегодня я принял решение об отставке с должности Министра молодежи и спорта Украины и планирую сосредоточиться на работе в Национальном олимпийском комитете Украины", – написал министр.

Гутцайт поблагодарил также "за поддержку моего шага" Владимира Зеленского, руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, премьер-министра.

Вадим Гутцайт возглавил министерство молодежи и спорта в марте 2020 года. В ноябре прошлого года он стал президентом Национального олимпийского комитета.

8 ноября в Верховную Раду поступило заявление об отставке Вадима Гутцайта с должности министра молодежи и спорта Украины.

Кроме того, Гутцайт с 2017 по 2023 год возглавлял Федерацию фехтования Украины и был кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа" на выборах 2019 года, №81 в списке. Как фехтовальщик, участвовал в трех Олимпиадах — в 1992, 1996 и 2000 годах. В 1992 году, выступая в составе Объединенной команды, он завоевал командное золото.

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