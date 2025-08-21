Министр экономики похвасталась колье Cartier за 45 прожиточных минимумов

Государственные чиновники продолжают соревноваться между собой в брендовых вещах, украшениях и других аксессуарах, чтобы поразить друг друга и уж точно – народ Украины. В этот раз подвеской за почти 3 тысячи евро похвасталась новая министр энергетики Светлана Гринчук.

Светлана Гринчук

Так, на официальном сайте Cartier цепочка с подвеской из серии Love из желтого золота с двумя бриллиантами стоит 2 870 евро, что в гривневом эквиваленте составляет около 137 737 гривен, или 45,4 прожиточных минимумов в Украине на одного трудоспособного человека.

Напомним, что портал "Комментарии" писал , что в Правительстве произошли некоторые изменения, в том числе кресло министерки культуры и стратегических коммуникаций заняла 36-летняя Татьяна Бережная. Ранее она была заместителем министра экономики Украины Юлии Свириденко и к культуре не имела прямого отношения.

В сети уже начали изучать внешний вид нового руководителя министерства, в том числе и украшения. Так, на многих встречах и фотосессиях на Татьяне Бережной заметили интересную подвеску – куклу-мотанку на длинной цепочке. Именно украшение Бережной выполнено из белого золота с бриллиантами. Такое украшение от бренда Dukachi в среднем стоит от 66 тысяч гривен.

Также "Комментарии" писал, что одежда украинских чиновников привлекает все больше внимания — особенно во время войны, когда украинцев призывают не шиковать, а помогать армии. Нередко одежда должностных лиц поражает стоимостью. У мэра Одессы Геннадия Труханова был замечен новый костюм от итальянского бренда Corneliani. Стоимость — 63 600 грн. Дополняют образ кроссовки от Loro Piana за 530 евро.