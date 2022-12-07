Министерство финансов изменило ставки по военным облигациям

Министерство финансов Украины разместило облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму почти 3,1 млрд грн в эквиваленте.

Сколько правительство привлекло денег на аукционе. https://pixabay.com/

Об этом сообщило ведомство в соцсети Fаcеbook .

Так, на аукционе 6 декабря Министерство финансов привлекло 63 млн грн от размещения 6-месячных гривневых ОВГЗ под 14% и 911 млн грн от размещения 2-летних ценных бумаг. Ставки по последним ОВГЗ ведомство увеличило с 19,25% до 19,5%.

Вместе с тем, размещение облигаций внутреннего государственного займа в евро на 6 месяцев под 3% позволило привлечь в бюджет 55 млн евро.

В пресс-службе Минфина отметили, что привлеченные деньги идут на финансирование Вооруженных сил Украины, в том числе на закупку оружия, патронов, техники, питания и медикаменты, тогда как внешняя помощь — на соцвыплаты украинцам.

Как известно, ставки по ОВГЗ ведомство поднимало и на прошедшем аукционе 29 ноября. Так, процент по годовым облигациям вырос с 14% до 16%. В общем, Минфин подвергается критике за нежелание поднимать ставки по облигациям внутреннего государственного займа вслед за поднятием учетной ставки НБУ до 25%. Это снижает привлекательность облигаций в глазах инвесторов. Так, за январь-ноябрь план по заимствованиям в государственный бюджет выполнен на 77%. Всего за 11 месяцев от размещения ОВГЗ привлечено 593,5 млрд грн. При этом за счет выпуска военных ОВГЗ удалось привлечь 541 млрд грн, в том числе путем приобретения в собственность Национальным банком Украины – 370,0 млрд грн. Как известно, чтобы покупать ОВГЗ, НБУ "печатает" гривну.

Как замечал на брифинге министр финансов Сергей Марченко, ведомство готово дискутировать этот вопрос, однако в целом неохотно повышать ставки, поскольку это увеличивает долговую нагрузку.

Желающие купить военные облигации, могут обратиться в банк-первичный дилер или к лицензированному брокеру. Также профинансировать бюджет через военные облигации можно в "Дии".



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