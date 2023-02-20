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Мilitary tech: Этой весной Минцифры запускает проект по поддержке инноваций в военной сфере

Новая платформа объединит государственные и частные инициативы в интересах военной сферы

сегодня, 21:31
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Автор:

Моесеенко Валентина

Министерство цифровой трансформации (Минцифры) Украины уже весной намерено запустить military tech кластер на базе Фонда развития инноваций. Такую задачу поставил президент Владимир Зеленский, пишут "Комментарии".

Мilitary tech: Этой весной Минцифры запускает проект по поддержке инноваций в военной сфере

Минцифры запустит military tech кластер

Этот новейший проект призван поддержать специалистов, разрабатывающих современные военные технологии.


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"Это будет платформа для объединения государственных и частных инициатив по разработке инновационных решений в интересах военной сферы, которая поможет Украине одержать технологическое преимущество над врагом и приблизит победу", — отметил глава Минцифры Михаил Федоров.

Кластер должен выполнять, по крайней мере, четыре основные функции:

-        создание единой координационной платформы в сфере военных технологий

-        поддержка предпринимателей, работающих в сфере мельтех

-        быстрая доставка технологических решений в сфере обороны к заказчикам

-        эффективное взаимодействие со всеми командами и стейкхолдерами, работающими в Украине и за границей.

Идею запуска милтех-кластера, кроме всего, активно поддерживает и Министерство экономики Украины.
 На днях на Youtube-канале Действия вышел второй выпуск Кабинета Стартапов. Это – новая площадка для развития украинских ИТ-продуктов и реализации mil-tech проектов. Команды представляют свои продукты Михаилу Федорову и главреду издания AIN.UA Илье Кабачинскому в лифте Кабмина. После этого эксперты предоставляют детальный фидбек по усовершенствованию разработок.

Во втором выпуске технологические решения представили:

-        Airlogix – разведывательный комплекс, предназначенный для разведки и корректировки артиллерии БпЛА "Гор".

-        Temerland – беспилотная роботизированная платформа "Скорпион 2", которую можно использовать в оборонном и гражданском секторах.

-        FuelWell – оборудование для уменьшения потребления топлива.

Читайте на портале "Комментарии" — высокие технологии на вооружении ВСУ: в Минцифре рассказали о чудо-платформе Delta. Технологии позволяют нашим бойцам знать о враге больше, чем он может представить.



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