Мilitary tech: Этой весной Минцифры запускает проект по поддержке инноваций в военной сфере

Министерство цифровой трансформации (Минцифры) Украины уже весной намерено запустить military tech кластер на базе Фонда развития инноваций. Такую задачу поставил президент Владимир Зеленский, пишут "Комментарии".



Минцифры запустит military tech кластер

Этот новейший проект призван поддержать специалистов, разрабатывающих современные военные технологии.

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"Это будет платформа для объединения государственных и частных инициатив по разработке инновационных решений в интересах военной сферы, которая поможет Украине одержать технологическое преимущество над врагом и приблизит победу", — отметил глава Минцифры Михаил Федоров.

Кластер должен выполнять, по крайней мере, четыре основные функции:

- создание единой координационной платформы в сфере военных технологий

- поддержка предпринимателей, работающих в сфере мельтех

- быстрая доставка технологических решений в сфере обороны к заказчикам

- эффективное взаимодействие со всеми командами и стейкхолдерами, работающими в Украине и за границей.

Идею запуска милтех-кластера, кроме всего, активно поддерживает и Министерство экономики Украины.

На днях на Youtube-канале Действия вышел второй выпуск Кабинета Стартапов. Это – новая площадка для развития украинских ИТ-продуктов и реализации mil-tech проектов. Команды представляют свои продукты Михаилу Федорову и главреду издания AIN.UA Илье Кабачинскому в лифте Кабмина. После этого эксперты предоставляют детальный фидбек по усовершенствованию разработок.

Во втором выпуске технологические решения представили:

- Airlogix – разведывательный комплекс, предназначенный для разведки и корректировки артиллерии БпЛА "Гор".

- Temerland – беспилотная роботизированная платформа "Скорпион 2", которую можно использовать в оборонном и гражданском секторах.

- FuelWell – оборудование для уменьшения потребления топлива.

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