Кто сможет пользоваться платными дорогами бесплатно - Кабмин

Власти назвали категории транспорта, водители которых имеют право на бесплатное пользование будущими платными дорогами Украины. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Платные дороги в Украине - кому можно ездить бесплатно. Фото: autocentre.ua

Поэтому безвозмездно ездить новыми дорогами смогут:

— физические лица, физлица-предприниматели, юридические лица всех форм собственности, использующие свой транспорт в случае возникновения стихийного бедствия, эпидемии, катастрофы, эпизоотии в течение периода их действия;

— органы государственной власти, подразделения Минобороны, Госпогранслужбы, Нацгвардия, Нацполиция, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и скорая медицинская помощь;

— водители транспорта дополнительных категорий, определенных владельцем дорог в соответствии с концессионным договором.

Министр инфраструктуры Украины заявил, что такое решение власти поможет защитить отечественных инвесторов, если в стране случится чрезвычайная ситуация, а также будет способствовать улучшению подобных инвестиционных проектов.

Согласно решению правительства, будет существовать порядок возмещения концессионеру-владельцу убытков за период бесплатного проезда во время экстренных ситуаций.

Напоминаем, что ранее правительство установило стоимость проезда по платным дорогам. Проезд построен на договорных условиях и поэтому цена будет варьироваться от 80 копеек до 4,6 гривны в зависимости от вида транспорта.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что отныне украинцам придется платить больше за регистрацию нового автомобиля. Объемы сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации легкового автомобиля выросли в связи с увеличением размера прожиточного минимума с первого января 2021 года.

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